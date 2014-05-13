Merakla Beklenen Projede Talep Toplanıyor!

İnşaat sektörünün güçlü kuruluşlarından Vartaş, Kadıköy’de toplam 5 adaya yayılan yatırımlarından ilki Renovia İstanbul’u Çırağan Sarayı’nda düzenlediği toplantıda yatırımcılarına tanıttı.

Almanya merkezli Stern Immobilien AG ortaklığıyla hayata geçirilen Renovia İstanbul, mimarisi ve lokasyonuyla Kadıköy’ün dönüşüm projeleri arasında sembol niteliğinde konumlanıyor.

Vartaş’ın toplamda 110 bin metrekareye yayılan Kadıköy’deki projelerinin ilki Renovia İstanbul, şimdiden yatırımcıların yoğun ilgisini görmeye başladı.

Kadıköy’e 700 Milyon TL’lik Yatırım

İstanbul’un dönüşümünde büyük bir rol üstlenerek Kadıköy’de 5 adada projeler geliştiren Vartaş, bölgede toplam 700 milyon TL’lik yatırım değerine sahip projelere imzasını atacak. Bu projelerinden ilk konut projesini ise dünyada birçok başarılı projeye imzasını atan Stern Immobilien AG ortaklığında 300 milyon TL’lik yatırımla hayata geçiriliyor.

Yüksek prim potansiyeliyle dikkat çeken Renovia İstanbul 1.100 konut ve 4.400 metrekarelik ticari alandan oluşuyor.

Mondrian’dan Esinlenilen Mimari

Markalı konut projeleri arasından estetik mimarisiyle ayrışan Renovia İstanbul, Mondrian’ın ünlü eserlerinden esinlenilerek tasarlandı. Şehir yaşantısına dair tüm detayları bünyesinde bulunduran Renovia İstanbul’un mimarisinde ise Tabanlıoğlu Mimarlık’ın imzası bulunuyor.

Proje, ticari üniteleri, sosyal alanları ve merkezinde konumlandırılan şehir parkı ölçeğindeki “Saklı Dünyası”yla ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.

Büyüklükleri 48 metrekareden başlayan 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinin sunulduğu Renovia İstanbul’da ayrıca, yatırımcının isteği doğrultusunda özel büyüklükteki daire talepleri de karışılanabilmekte.

Bölgenin hareketlenmesi ve hafriyat çalışmalarının başlamasıyla birlikte proje, yabancı yatırımcılardan uzun süredir yoğun bir ilgi görüyor.

Renovia İstanbul’un ilk etabında teslimler ise 2016 yılının son çeyreğinde yapılacak.

Detaylar için tıklayın..

