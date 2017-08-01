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Merakla beklenen adL, büyük yaz indirimi başladı…

01.08.2017 - 16:07 | Son Güncelleme:

adL koleksiyonlarında %50’ye varan , adL+CengizAbazoğlu ve NightZoom Styled By Mert Aslan koleksiyonlarında net %30 indirim fırsatı alışverişe heyecan katıyor.

Yaşamın her halinden ilham alınarak hazırlanan koleksiyonlarıyla adL’de büyük yaz indirimi 1 Agustos 5 Eylül tarihleri arasında adL mağazalarında ve www.adl.com.tr ’de!

Özgürlüğün temsilcisi kuşlardan ilham alınarak hazırlanan adL+CENGİZ ABAZOĞLU koleksiyonu;

1960’ların zarifliğinin günümüz stiliyle yorumlandığı bağımsız tasarımlar, kadının yalın ve gizli seksapalitesini ön plana çıkarıyor. Moda kalıplarını zorlayan adL+CENGİZ ABAZOĞLU koleksiyonu omuz ve göğüs detaylarında saklı vazgeçilmez dokunuşlarıyla feminen stile çağrışım yapıyor.

Zamansız stilin tropik yolculuğu ‘‘Night Zoom Styled By Mert Aslan’’ koleksiyonu;

Zamansız stilin 70’ler ruhuyla buluştuğu tasarımlarda kadının özgüveni ve zarafeti başrolde... Tropikal etkinin hakim olduğu tasarımlarda "marine" etkileri göze çarpıyor. Renklerin gizemli dokularla buluştuğu tasarımlar, sade ve zarifliğin dışında zaman zaman cüretkar detaylarıyla romantizmi vurguluyor...


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