Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Merada mahsur kalan çobanlar donmak üzereyken kurtarıldı

    Merada mahsur kalan çobanlar donmak üzereyken kurtarıldı

    İHA
    10.01.2018 - 08:21 | Son Güncelleme:

    Kars'ta tipide yaylada mahsur kalan 3 çoban, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından donmak üzereyken son anda kurtarıldı.

    Kars Merkeze bağlı Çığırgan Köyü’nde, koyunlarını otlatmak için yaylaya çıkan 5 çoban akşam saatlerinde etkili olan tipi ve kar nedeniyle koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla köye inen 2 çoban durumu köylülere ve jandarmaya bildirdi.

    Jandarma, İl Arama Kurtarma ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İle Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerini bölgeye çağırdı. Hemen bölgeye intikal eden AFAD ekipleri , tipi ve soğuktan donmak üzere donmak üzere olan 3 çobanı son anda kurtardı.

    Daha sonra AFAD aracına alınan çobanlara ilk müdahalesi burada UMKE ekiplerince yapıldı. Ardından Çığırgan köyüne getirilen çobanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan soğuktan etkilenen ve telef olmak üzere olan yaklaşık 25 koyun ise sahipleri tarafından kesildi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri