Yapacağımız her hareketi ve dirili önceden zihnimizde defalarca yapmak.
Aslında günlük hayatımızda birçok kez bunu bilmeden yapıyoruz.
Düşünüyoruz önceden. Sabah kalktığımızda o gün neler yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı hep düşünmüşüzdür. Otobüste, dolmuşta giderken, yolda yürürken.
Tabi ki spor da daha zor ve daha karmaşık bir olay olarak karşımıza çıkıyor.
Kadir Esaspehlivan yazıyor
Öncelikle bu işi çok üst düzeyde bilen bir kişi ile çalışmak gerekiyor.
Denenmiş olaylar daha kolaylaştırıyor yapılacak hareketleri.
Bu antrenman bilinen ve ülkemizde uygulanan bir antrenman çeşidi değil.
Bununla ilgili yapılan çok az sayıda araştırma var.
Ya her zamanki gibi önemsenmiyor, ya da boş veriliyor.
İlerlemiş ülkelerde sporun vazgeçilmez ve olmazsa olmaz antrenman çeşidi.
Düşünün bir antrenör bir beceriyi sporcusunda ne kadar geliştirebilir biliyor musunuz?
Söyleyeyim. % 20.
Yani yetenek dediğimiz olgu sporcuda varsa biz bunu %20 daha geliştiririz.
Yoksa % 0
Bunu geliştirirken mental antrenman metotlarını kullanırsak işimizi daha kolaylaştırmış olur, sporcunun bir beceriyi öğrenmesini de hızlandırmış oluruz.
Çok önemli olan bu metot, maalesef bir çok antrenör tarafından kullanılmıyor.
Bilindiğini biliyorum. Belki de nasıl yapılacağını bilen yok.
Köln Spor Yüksek Okulu’nda bu konuda kısada olsa araştırmalar yaparak yabancı dokümanları topladım. Türkiye ye geldiğimde bunlardan bazılarını tercüme ettirerek okumaya başladım. Çok ilgimi çekti ve hemen TSYD yüzme takımında küçük grupta yüzen sporcular üzerinde çalışmalara başladım. Gayet iyi sonuçlar ortaya çıktı. Üniversite deki hocalarımla bu konu hakkında görüş alışverişinde bulunarak bendeki bilgileri daha da geliştirdim. Daha sonra okul takımlarında da yüzeysel olmakla beraber çalışmalar yaptım. Bu konuyu yüksek lisans tezi olarak resmileştirmemi istediler fakat üniversitede kalamadım. Çalışıp para kazanmak zorunda olduğum için ve de yüksek lisansı kazanamadığımdan dolayı hemen bir iş bulup çalışmaya başladım.
Evet, Mental ( Zihinsel ) antrenman.
Tabiî ki burada herkesin anlayabilmesi için teknik bilgilerden kaçınıp yüzeysel olarak anlattım.
Yani yapılacak hareketlerin önceden ama ciddi ve bilen bir kişi gözetiminde beyinde defalarca oluşturulmasına dayanıyor.
Mükemmel bir şey.
Bu yöntemle bir futbolcunun eksik yönlerini geliştirebilme şansını yakalayabiliyoruz.
Özellikle küçük yaşlardaki sporcularda mutlaka yaptırılması gerekmektedir.
Mental antrenman, ilerlemiş ülkelerde olduğu gibi bizde de haftalık antrenman programının
İçine yerleştirilmelidir.
Her şey zihinde başlar ve zihinde biter.
Bu konudaki sorularınızı kesas@mynet.com
. Adresinme mesaj olarak atabilir ve bilgi alabilirsiniz.