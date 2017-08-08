Menopoz hakkında 7 yaygın yanlış ve doğruları

Menopozda yumurtalıklar yok olur

Bu bilgi yanlıştır. Çünkü bu dönemde yumurtalıklar kuruyup yok olmazlar. Sadece östrojen hormonunun üretimi bu zamanlarda azalmaya başlar. Bunun sebebi ise vücudun bu dönemde östrojen hormonunun üretimine ihtiyaç duymamasıdır.

Kişi menopoz dönemini annesininkine benzer geçirir

Menopoz yaşı ortalama olarak bilinmektedir fakat kişinin menopoz yaşı ve bu dönemde yaşadıkları anne ile birebir olarak benzer demek doğru olmaz. Menopoz dönemine girişi ve bu dönemi nasıl geçireceği yaşam tarzı gibi birçok unsura bağlıdır.

Menopoz döneminde kilo alınır

Bu bilgi doğru değildir. Menopoz döneminde kilo almanın sebebi yaş ile gelen hareketsizliktir. Yani kilo almak menopoz ile ilgili değil, yaş ile ilgilidir. Eğer kilo alma illa menopoz ile bağdaştırılacaksa; tek neden bu dönemde yersiz olarak karamsarlık duygusu ile kişinin kendini hareketsizliğe götürmesidir. Bu hareketsizliğe ek olarak bol kalori gıdaların tüketilmesidir.

Menopoz dönemine geç girenler kesinlikle uzun yaşarlar

Bu bilgide yaygın olarak yanlış bilinenler arasındadır. Vücudun östrojen hormonu ile birlikteliği kişiyi genç gösterebilir fakat bu uzun yaşamak anlamına gelmemelidir. Unutulmamalıdır ki; uzun süreli olarak östrojen hormonuna maruz kalmak, meme ve rahim gibi kanser türlerini beraberinde getirebilir. Bu yüzden menopoz doğal bir süreçtir ve yaşanmalıdır.

Menopoz aniden ortaya çıkar

Menopoz aniden ortaya çıkmaz. Menopoz adetlerin kalıcı olarak kesilmeye başladığı zamandan 1 ile 1,5 yıl öncesine dayanır. Bu döneme premenopoz denir; yani bu ön menopozdur. Bu dönem içerisinde çeşitli hormonal dalgalanmalar meydana gelmektedir.

Menopoz cinsel yaşamı bitirir

Menopoz döneminde cinsel yaşamın bittiği söylentisi doğru değildir. Yapılan araştırmalar, bu dönemde kadınların aktif bir cinsel yaşam geçirdiğini göstermektedir. Bu dönemde şikayet edilebilecek tek şey vajinal kuruluktur. Ve vajinal kuruluğun tedavisi oldukça basittir.

Menopoz dönemi ile birlikte akıl sağlığı bozulur

Menopoz döneminde beyin dokuları tarafından üretilen ve vücudun ağrıyan dokularda ağrının azalması için görev yapan endorfin hormonu biraz azalır. Ve bu dönemde kişinin kendinde yaşadığı adet kaybı gibi değişiklikler, hassaslık ve yorgunluk gibi duyguların yaşanmasına sebebiyet verebilir. Fakat bu duygular geçicidir ve kısa süre içerisinde atlatılabilir. Yani menopoz dönemi akıl sağlığını bozmaz.