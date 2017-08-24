'Menfez Paşa'sı hakim karşısında...

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 43’ü tutuklu 47 sanıklı ‘Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi’ davasında sanıkların esasa ilişkin savunmaları devam ediyor. 43 sanıktan 29’unun esasa ilişkin savunması tamamlanarak 13 sanık daha savunma yapacak. Bugün FETÖ'nün Çiğli imamı olduğu iddia edilen astsubay Zekeriya Kuzu savunmasını yaptı.



Kuzu, ‘Paşa’ ve ‘Çiğli İmamı’ lakaplarını ilk defa yakalandıktan sonra duyduğunu ileri sürdü. Kuzu, “Ben Ülkü Ocakları'nda yetiştim ve büyüdüm. 12 Eylül döneminde boşta kaldık. 1982 yılına kadar Adıyamanlılar grubuna takıldım. Göreve başladıktan sonra eşimle tanıştıktan iki gün sonra nişanlandım. Düğüne bir hafta kala 21 gün ceza aldım cezaevinde yattım. Askeriye içerisinde ülkücülük propagandası yaptığımı söylediler. Ülkücü kimliğimle her zaman gurur duydum. Mahkemenin vereceği ceza benim umurumda değil. Vereceği ceza beni ilgilendirmez. Ellerin attığı taş yaralamaz bizi. Asıl dostun attığı gül yaralar beni. Şu an benim durumum budur” dedi.



Zekeriya Kuzu’nun savunması sırasında kendisi dahil sanıkların oturduğu bölümde sadece 5 kişi vardı. Suikast timinde bulunan diğer sanıklar mahkemeden izin alarak cezaevine geri döndü.



Zekeriya Kuzu savunmasına şu şekilde devam etti:



“15 Temmuz’dan 1,5 ay önce MAK timine el bombası atma eğitimi vermem emredildi. 3 gün boyunca el bombası atma eğitimi verdim. İnsanların önceden böyle bir şey planladığından haberim yoktu. Sıkıyönetim ilan edilmiş. Cumhurbaşkanını emniyete almaya gittiğimizi düşündüm. Marmaris’te bir çukura düştüm. Emri alıp gelmiştim. Sicil amirim Taner Berber binbaşı da burada yanımdaydı. Sönmezateş tüm bunların planlarını önceden yapmış olabilir. Bizlere söylemedi. Eğer bize söyleseydi vallahi billahi gitmezdim. Devlete başkaldırı benim kültürümde yok.”

‘Paşa’ ve Çiğli İmamı’ lakapları

Sanık Kuzu, yakalanma anını da anlatarak, “Biz yakalanmadık, teslim olduk. Menfezde yakalandığımda ‘Seni tanıyoruz. Sen Paşa’sın’ dediler. Ardından sorgulanmak üzere Emniyet’e getirildik. Burada da ‘İmam’ dediler. Ben ‘paşa’ ve ‘imam’ı hakkımdaki lakapları ilk defa yakalandıktan sonra duydum” dedi.

Mahkeme Başkanına ‘Komutanım’ dedi

Yaklaşık 3,5 saat süre boyunca esasa ilişkin savunmasını yapan Zekeriya Kuzu, savunmasının başında yaşamından kesitler verirken, göreve başladığı tarihten itibaren katıldığı operasyonlar hakkında da bilgi verdi. Sanık Kuzu, savunması esnasında Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ’a ‘Komutanım’ diyerek hitap etmesinin ardından ‘Başkanım’ diyerek düzeltti.



