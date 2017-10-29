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    ‘Menemen’li protesto Alman polisi korkuttu

    AA
    29.10.2017 - 10:34 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın terör örgütü PKK’nın gösterilerine izin vermesini protesto etmek amacıyla Köln’de bir stand açarak DEAŞ terör örgütünün kullandığı bez parçasına benzer bir kumaş üzerine Arapça ‘menemen tarifi’ yazan Türk komedyenin gösterisi son anda yasaklandı.

    Türk komedyen Bilgili Üretmen, PKK’nın Almanya’da sık sık gösteri yapması ve gösterilerinde yasaklı görselleri kullanmasını, siyah bez parçasına beyaz fontlarla Arapça yazılmış menemen tarifiyle protesto etmek istedi. Protesto gösterisi için gerekli izinlerin tümünü alan ve Köln’ün işlek caddelerinden Schildergasse’de stand açan Üretmen’in izni son anda iptal edildi.
    Polisin çifte standart uyguladığını belirten Üretmen, “DEAŞ’ın kullandığı paçavraya benzer bir görselle bu gösteriyi yapmaktaki amacım Almanların bizi anlamasıydı. 40 bin insanımızın ölümünden sorumlu terör örgütü gözümüzün önünde yasak sembollerle gösteri yapıyor. Ben Arapça harflerle menemen tarifi yazdığım görselle gösteri yapamıyorum. Bu olay bile tek başına Almanya ve Batılı ülkelerin gerçek yüzünü gözler önüne sermeye yetiyor” dedi.

    Almanların bez parçasını görüp sinirlenerek empati yapmalarını sağlamayı amaçladığını ifade eden Üretmen, şöyle konuştu: “Artık bize de biraz anlayış göstermelerini ve Almanya’da terör örgütü sembollerinin gösterilmesini engellemelerini istedim. Ben bu bayrağın onayını almak için birçok yerden izin aldım. Afişleri bastırmak, hazırlamak, standı hazırlamak için çok masraf ettim. İzinli olmama ve elimde onay olmasına rağmen standı açmam polis tarafından engellendi. Bana bu barışçıl gösterinin yasaklandığı saatlerde Köln’ün merkez tren istasyonu önünde PKK terör örgütü yandaşları yasaklı paçavralarını sallıyorlardı.”

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