Menderes Türel'den Kadir İnanır'a yanıt geldi

Sinema sanatçısı Kadir İnanır’ın Uluslararası Antalya Film Festivali’nden ulusal film yarışma kategorisinin kaldırılmasına yönelik eleştirilerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den yanıt geldi.

‘TÜRKİYE’NİN FESTİVALİ’

Sinema endüstrisine katkı sunmak amacıyla yoğun çaba sarf ettiklerini kaydeden Türel, “Kadir İnanır’ın bütün görüşlerine katılıyorum. Antalya Film Festivali Türkiye’nindir, Antalya’nındır. Biz Türk sinemamızı güçlendirmeye, çapını, boyunu, boyutunu geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Bütün gayretimiz Türk sinemasına destek olmak için” diyen Türel, “Türk sinemasını uluslararası boyuta taşıyarak devler ligine yükseltmek istiyoruz. Zaten Türk sineması çok başarılı örnekleriyle bugün uluslararası platformda da göğsümüzü kabartıyor. Ancak bunun kalıcı hale gelmesi, sürdürülebilir olması önemli” dedi.

‘KALİTELİ İŞLERİ DESTEKLERİZ’

Bazı sinemacılar 20-27 Ekim tarihlerinde ‘Ulusal Yarışma’ adıyla İstanbul’da alternatif bir yarışma düzenlenmesini de yorumlayan Türel, şöyle dedi: “Başka festivallerle ilgili benim yorum yapmam doğru olmaz. Biz, Türkiye’de kaliteli, nitelikli, saygın film festivallerinin olmasını isteriz ve destekleriz.”

‘KARİKATÜRİZE ANLAYIŞ’

“Ancak inadına bir yaklaşım veya karikatürize anlayışla düzenlenen festivallerin Türk sinemasına ne katkı sağlayacağını zaman gösterecektir. Biz sinema endüstrimize katkı koyacak herkese başarılar dileriz. Antalya Uluslararası Film Festivali çok farklı kulvardadır. Ulusal film yarışmalarıyla uluslararası film yarışmasının bulunduğu bir festivali karşılaştırmak elmayla armudu karşılaştırmaktan öteye gitmez.”

KADİR İNANIR NE DEMİŞTİ?

Ulusal Yarışma’nın jüri üyesi olan Kadir İnanır, “Altın Portakal’dan ulusal film kategorisinin kaldırılmasına halk karar verseydi buna itirazımız olmazdı. Ancak bu kararı halk vermedi. Biz festivalimizi geri istiyoruz. Tek derdimiz de bu. Kimseyle kavga hesabı da yapmıyoruz. Bu sinema sektörünün aldığı bir karar. Asıl zararı biz değil ulusal niteliği kaldıranlar veriyor. Biz bu festivale el birliği ile yüceltiyoruz. Bu festival yücelecek ve kentine geri dönecek” demişti.