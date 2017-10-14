Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Menderes Türel'den Kadir İnanır'a yanıt geldi

    Menderes Türel'den Kadir İnanır'a yanıt geldi

    Salim UZUN/ANTALYA
    14.10.2017 - 10:46 | Son Güncelleme:

    Uluslararası Antalya Film Festivali’ne alternatif olarak İstanbul’da düzenlenecek olan Ulusal Yarışma hakkında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “inadına bir yaklaşım veya karikatürize anlayışla düzenlenen festivallerin Türk sinemasına ne katkı sağlayacağını zaman gösterecektir” dedi. Ulusal Yarışma’nın jüri üyesi Kadir İnanır’ın, “Festivalimizi geri istiyoruz” sözlerine de yanıt veren Türel, “Antalya Film Festivali Türkiye’nindir, Antalya’nındır. Biz Türk sinemamızı güçlendirmeye, çapını, boyunu, boyutunu geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

    Sinema sanatçısı Kadir İnanır’ın Uluslararası Antalya Film Festivali’nden ulusal film yarışma kategorisinin kaldırılmasına yönelik eleştirilerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den yanıt geldi.

    ‘TÜRKİYE’NİN FESTİVALİ’

    Sinema endüstrisine katkı sunmak amacıyla yoğun çaba sarf ettiklerini kaydeden Türel, “Kadir İnanır’ın bütün görüşlerine katılıyorum. Antalya Film Festivali Türkiye’nindir, Antalya’nındır. Biz Türk sinemamızı güçlendirmeye, çapını, boyunu, boyutunu geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

    “Bütün gayretimiz Türk sinemasına destek olmak için” diyen Türel, “Türk sinemasını uluslararası boyuta taşıyarak devler ligine yükseltmek istiyoruz. Zaten Türk sineması çok başarılı örnekleriyle bugün uluslararası platformda da göğsümüzü kabartıyor. Ancak bunun kalıcı hale gelmesi, sürdürülebilir olması önemli” dedi.

    ‘KALİTELİ İŞLERİ DESTEKLERİZ’

    Bazı sinemacılar 20-27 Ekim tarihlerinde ‘Ulusal Yarışma’ adıyla İstanbul’da alternatif bir yarışma düzenlenmesini de yorumlayan Türel, şöyle dedi: “Başka festivallerle ilgili benim yorum yapmam doğru olmaz. Biz, Türkiye’de kaliteli, nitelikli, saygın film festivallerinin olmasını isteriz ve destekleriz.”

    ‘KARİKATÜRİZE ANLAYIŞ’

    “Ancak inadına bir yaklaşım veya karikatürize anlayışla düzenlenen festivallerin Türk sinemasına ne katkı sağlayacağını zaman gösterecektir. Biz sinema endüstrimize katkı koyacak herkese başarılar dileriz. Antalya Uluslararası Film Festivali çok farklı kulvardadır. Ulusal film yarışmalarıyla uluslararası film yarışmasının bulunduğu bir festivali karşılaştırmak elmayla armudu karşılaştırmaktan öteye gitmez.”

    KADİR İNANIR NE DEMİŞTİ?

    Ulusal Yarışma’nın jüri üyesi olan Kadir İnanır, “Altın Portakal’dan ulusal film kategorisinin kaldırılmasına halk karar verseydi buna itirazımız olmazdı. Ancak bu kararı halk vermedi. Biz festivalimizi geri istiyoruz. Tek derdimiz de bu. Kimseyle kavga hesabı da yapmıyoruz. Bu sinema sektörünün aldığı bir karar. Asıl zararı biz değil ulusal niteliği kaldıranlar veriyor. Biz bu festivale el birliği ile yüceltiyoruz. Bu festival yücelecek ve kentine geri dönecek” demişti.

     

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri