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    Menbiç'e bomba yok sonik patlama var

    Uğur ERGAN / ANKARA
    27.01.2018 - 01:06 | Son Güncelleme:

    AMERİKAN New York Times gazetesinde çarşamba günü yer alan haberde, bir Türk savaş uçağının, ABD yönetiminin hassasiyet gösterdiği Menbiç’te boş araziyi bombaladığı haberi Ankara tarafından doğrulanmadı.

    Hürriyet’in güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre Menbiç açıklarında bir Türk savaş jeti manevra amaçlı uçtu. Ancak gazetenin haberi dayandırdığı Kürt kaynakların ‘bomba’ sandığı durum, Türk savaş uçağının Menbiç’in dışında ses hızını aşarak ‘sonik patlama’ yapmasıydı.

    Bu sonik patlama Menbiç’in dışındaki Kürtler tarafından hava bombardımanı olarak algılandı. Hürriyet’e bilgi veren bir kaynak, “TSK çok ciddi bir askeri güçtür. Harekâtı nerede yapıyorsa, resmi açıklamalarında o bölgenin adını bildirir. Birileri sonik patlamayı ayırt edemediyse, bu kendilerinin sorunudur” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika
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