Menbiç sırada

KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ

“Bugün şehit verebileceğimiz tehdidiyle bizi istiklal ve istikbal mücadelemizden geri çekilmeye, başımıza gelecekleri kabullenmeye razı edebileceklerini düşünenler varsa onlara yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur. Terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbelerle, ekonomik tuzaklarla bizi içeriden çökertemeyenlerin sınırlarımız dışından ülkemizi kuşatma heveslerini Allah’ın yardımıyla kursaklarında bırakacağız. Suriye’de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleriymiş yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş. Siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK’dır, PYD’dir, YPG’dir. Hani Amerika’nın da AB’nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya Suriye’de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta 40 takla atıyorlar.

BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

Biri diyor ki ‘Ordu kuracağız’, öteki ‘Bizim asla böyle bir amacımız yok’; bu şekilde söze başlıyor, bir başkası da ‘Sınır muhafızları oluşturacağız’ diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Ya bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor. Üstelik bir de ‘Bu girişimlerimiz Türkiye’yi hedef almıyor’ diyerek güya üste çıkıyorlar. Her ne olursa olsun artık onların ne dedikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü biz sahada ne olup bitiyor sadece ona bakıyoruz.

SİLAHLARI YAKALAMAYA BAŞLADIK

(‘Bir gece ansınız gelebiliriz’ sloganı üzerine) Geldik ve geliyoruz. Sahaya son birkaç yılda 4 bin 900 TIR ve 2 bin uçak dolusu silah, mühimmat, araç gereç yığdılar mı? Yığdılar. Biz bunların hepsini tespit ettik. Hâlâ bu silahların bir kısmını ülkemizdeki teröristlerin üzerlerinde yakalamaya başladık mı? Başladık. Öyleyse bunun daha konuşulacak neyi kaldı. Ama merak etmeyin terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye’den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler.

KORİDORU YERLE YEKSAN EDECEĞİZ

Nasıl Cerablus-El Bab hattında yaptığımız operasyonla terör koridoruna bir hançer sapladıysak şimdi de batıdan başlayarak bu koridoru da yerle yeksan edeceğiz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç (Menbiç) takip edecek. Madem ki Münbiç’te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi öyleyse bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek bir sözü olamaz. Ardında da kademe kademe Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim Suriye’nin toprak bütünlüğüyle, bağımsız ve müreffeh geleceğiyle, Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncemiz yoktur. Şu ana kadar 100 bine yakın Suriyeli muhacir evlerine döndü. Aynı güzel gelişme niçin İdlib’de Afrin’de Münbiç’te diğer bölgelerde yaşanmasın, şimdi onu yapmaya çalışıyoruz.

HEPSİNİN SONU AYNI OLACAK

Suriye’de kimler işgalcidir bunu size açıklayayım mı? Suriye halkını çoluk çocuk demeden katleden herkes işgalcidir. 1 milyona yakın Suriyeliyi katledenlerden daha büyük işgalci olur mu? Bu ülkede ele geçirdikleri her yerde baskıyla, tehditle, hatta infazla kendine alan açmaya çalışan teröristler işgalcidir. Suriye’de işgalciler bu ülkenin tarihini, kültürünü, medeniyet birikimini yok etmek için yemin etmiş olan terör örgütleri ve onların destekçileridir. Bu örgütün adı dün DEAŞ’tı bugün PYD’dir, hepsi aynıdır. İnşallah hepsinin sonu da aynı olacaktır. Şimdi de terör koridorunu devreye sokmaya çalışıyorlar. Oradan da hiçbir yere varamayacaksınız. Evelallah bunun da üstesinden geliriz. Buradan sesleniyorum... Ey FETÖ, ne kadar kaçacaksın; bu Amerika sana ne kadar bakacak? Bir yere kadar bakacak ondan sonra kirli mendil olarak kapıya atacak, yapacak. ‘Ben seninle mi uğraşacağım ya’ diyecek, o günler yakın. Aynı şey Batı için de geçerli. Onlarda oyun bitmeyebilir ama bizde bu iman inanç cesaret olduğu müddetçe hepsi de bize evelellah vız gelir.