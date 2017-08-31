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    Menbiç için mekanizma

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 22:06 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 22:07

    Suriye’nin Menbiç bölgesinde ABD askerleri ile Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri arasında geçen hafta yaşanan kısa süreli çatışmanın bir daha olmaması için Ankara ve Washington ‘ortak askeri mekanizma’ kurmayı gündeme aldı.

    ÖSO güçleri ile ABD askerleri arasında Menbiç bölgesinde yaşanan çatışmanın bir daha meydana gelmemesi için ortak bir mekanizma kurulması gündemde. Türk askeri kaynaklar iki ülke askeri makamları arasında bu konunun değerlendirildiğini söylemekle yetindi. Hürriyet’in elde ettiği bilgiye göre ise ABD’nin ÖSO güçlerini Türk tarafına şikâyet etmesi ve bu güçleri uyarmasını talep etmesinden sonra, Türkiye ile ABD arasında mekanizma kurma çalışmaları başladı. Mekanizmanın nasıl işleyeceğine dair çalışmaların tamamlanmasından sonra kamuoyuna duyurulabileceği belirtiliyor. Ortak mekanizmanın Menbiç sınır hattındaki ÖSO ve PYD güçlerinin birbirinden uzak durmaları için devreye gireceği değerlendiriliyor.

    ‘ABD’Yİ VURMADIK’

    Suriye Ulusal Konseyi (SUK) Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, geçen hafta Menbiç sınır hattında ÖSO içerisinde yer alan Sultan Murad Tümeni güçleri ile PYD güçleri arasında kısa süreli bir çatışma yaşandığını belirterek, şunları söyledi: “ABD askerlerinin hedef alınması söz konusu değil. Cerablus’un güney kesiminden El Bab’ın doğusuna kadar olan 35-40 kilometrelik Menbiç hattı var. Burada PYD güçleri ÖSO’ya taciz ateşi açtığında karşılık veriliyor. ABD’nin yapması gereken PYD’nin taciz atışlarını önlemek olmalı.”

    ABD Savunma Bakanlığı geçen hafta Bakan James Mattis’in Ankara’da temaslarda bulunduğu sırada Menbiç’te ÖSO’nun Amerikan askerlerine ateş açtığını ileri sürerek, Türkiye’den ÖSO’yu uyarmasının talep edildiğini açıklamıştı. ABD bu konuda Türkiye’ye bir nota verildiğini söylese de, Türk Dışişleri kaynakları bu yönde bir bilgi sahibi olmadıklarını iddia etmişlerdi.

    TÜRKİYE’NİN HEDEFİNDEYDİ

    Türkiye, Fırat Kalkanı harekâtı ile El Bab’ı aldıktan sonra Menbiç’in de hedefte olduğunu duyurmuştu. Ancak ABD’nin, bölgede hakimiyeti elinde bulunduran PYD/YPG güçlerine açık destek vermesi ve Türkiye’ye operasyon yapmaması konusunda mesaj vermesinin ardından, 29 Mart’taki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Binali Yıldırım harekâtın sona erdiğini açıklamıştı.

    BİLGİ NOTU: Fırat Nehri’nin batısındaki Menbiç kenti 12 Ağustos 2016’da ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından DEAŞ’ın elinden alınmıştı.

     

    Etiketler: gazetehaberleri , menbiç , suriye
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