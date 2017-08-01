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Memurun zam pazarlığı başlıyor

Hürriyet Haber
01 Ağustos 2017 - 08:10Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 14:34

Memur ve memur emeklileri için zam pazarlığı bugün başlıyor. Söz konusu görüşmeler 5.1 milyon kişiyi kapsıyor.

Kamu görevlileri ve memur emeklileri için zam pazarlığı bugün başlıyor.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, başkanlık edecek.

Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek görüşmelerde, memur konfederasyonlarının zam teklifleri ele alınacak.

Memur-Sen, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam istiyor.

Etiketler: son dakika , memur zammı , memur , pazarlık , haber , haberler
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