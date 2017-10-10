Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Memurların grevi Fransa’yı kilitledi

    Memurların grevi Fransa’yı kilitledi

    AA
    10.10.2017 - 14:15 | Son Güncelleme:

    Fransa’da hükümetin sosyal haklarını aşındırdığını savunan yaklaşık 5.4 milyon memurun önemli bir kısmının katıldığı ülke çapındaki grev ve protestolar, hayatı olumsuz etkiledi.

    DOKUZ sendikanın çağrısıyla yapılan grevler ve 130 yürüyüşün bir kısmı öğle saatlerinde başladı. Grevler nedeniyle bazı kamu hizmetlerinde ve trafikte aksamalar yaşanıyor. Özellikle metro ve havaalanı çalışanlarının greve önemli destek verdiği ve ülke genelindeki havaalanlarından uçuşların yüzde 30’unun iptal edildiği bildirildi. 

    Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmenlerin yaklaşık yüzde 17.5’inin grevde olduğunu açıkladı. Ülkedeki bazı liselerde de öğrenciler okulların önüne barikatlar kurarak grevi destekliyor.
    Hükümetin gelecek 5 yıl içinde 120 bin memuru işten çıkarma planını protesto eden memurlar, özellikle çalışma koşullarının ağırlaşmasından ve alım güçlerinin düşmesinden şikayetçi. Ülkedeki olağanüstü hal nedeniyle polisler de çalışma koşullarının ağırlaştığı gerekçesiyle daha önce zaman zaman eylemler yapmıştı.
    Hükümetin normal yasama sürecini kullanmadan kanun hükmünde kararname yoluyla yaptığı çalışma yasası değişikliğini protesto eden işçiler de geçen aylarda üç büyük eylem düzenlemişti. Memurların ülke çapındaki eylem kararı en son 10 yıl önce alınmıştı.

    Etiketler: FRANSA , memur , GREV
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri