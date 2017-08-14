Milyonlarca memur için kritik gün

1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2018 ve 2019 yılında memurlara, yapılacak zam ve sosyal-mali haklar konusunda uzlaşı aranıyor. Sendikalar görüşmelerin başladığı ilk gün tekliflerini sunarken, hükümet emekli maaşı zammı için ilk teklifini bugünkü görüşmede açıklayacak.

UZLAŞI OLMAZSA HAKEM HEYETİNE

Memur-Sen masaya, 3 alternatifli teklifle oturdu. İlk teklifte 2018 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2019 yılı için de yüzde 10 + yüzde 8 zam isteniyor. İkinci teklifte 2018 ve 2019 yılında taban aylığa 75'er lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına, her iki yılında birinci ve ikinci 6 aylarında yüzde 7'şer zam talep ediliyor. Üçüncü teklifte ise, 2018'den itibaren ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam, 2018 yılı birinci ve ikinci altı ayında yüzde 6'şar zam, 2019 yılında birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam öngörülüyor.

Türkiye Kamu-Sen 2018'de seyyanen net 150 lira artı yüzde 10 artı yüzde 10 zam ve refah payı için yüzde 3 zam istiyor. 2019 yılında da 150 lira seyyanen zam talep eden konfederasyon, yüzde 8+8 zam ve yüzde 3 refah payı istiyor. KESK ise en düşük memur aylığının 3 bin 450 liraya çıkarılmasını istiyor. Bugün verilecek teklif sonrası, müzakereler 21 Ağustos'a kadar sürebilecek. Masada bir uzlaşı olmaması durumunda ise, Hakem Heyeti memur maaşlarıyla ilgili son kararını verecek.