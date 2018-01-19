Memura konaklama 10.5 lira

Maliye Bakanlığı’nın Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2018'de kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden, tebliğde belirlenen özellikleri taşıyan tesislerde yemek bedeli olarak kişi başına 14-21 lira, konaklama bedeli olarak da 6-10.5 lira alınacak. Konut başına, konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlar için günlük en az 3 lira ellişer kuruş, klima bulunanlar için de günlük en az 5 lira ilave bedel tahsil edilecek.

KREŞE AYLIK 189 LİRA

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 10.50 lira ödeme alınacak. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti, standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurlarıyla diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 189 lira olacak ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etme yetkisine sahip bulunacak.