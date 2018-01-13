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Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belirlendi

AA
13.01.2018 - 12:28 | Son Güncelleme:

Memurlardan bu yıl için ücretlerine göre günlük 1,25-4,91 lira, sözleşmeli personelden 1,50- 5,89 lira öğle yemeği bedeli alınacak.

Memur ve sözleşmeli personelden bu yıl alınacak öğle yemeği ücretleri belirlendi. Maliye Bakanlığının, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan alınacak yemek bedelleri belli oldu. Buna göre, 15 Ocak 2018'den 14 Ocak 2019'a kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ücretlerine göre günlük 1,25 lira ile 4,91 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 1,50 lira ile 5,89 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Bu kapsamda ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti günlük 1,25 lira, bin 100'e kadar (bin 100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,10 lira, 2 bin 200'e kadar (2 bin 200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,58 lira, 3 bin 600'e kadar (3 bin 600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,33 lira, 4 bin 800'e kadar (4 bin 800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,41 lira, 4 bin 800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan günlük 4,91 lira öğle yemeği ücreti alınacak.

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 2 bin 995 liraya kadar (2 bin 995 lira dahil) olanlardan günlük 1,50 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 5 bin 55 liraya kadar (5 bin 55 lira dahil) olanlardan günlük 2,58 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 6 bin 982 liraya kadar (6 bin 982 lira dahil) olanlardan günlük 4,65 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 6 bin 982 lira üzerinde olanlardan günlük 5,89 lira yemek bedeli tahsil edilecek.

Kuruluşlar, hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.  Tebliğ, 15 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Etiketler: yemek ücretleri , memur yemek ücreti , sözleşmeli yemek ücreti
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