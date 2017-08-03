MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?

Memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?

Hürriyet Haber
03 Ağustos 2017 - 11:10Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 11:10

Memur maaş zammı için pazarlıklar 1 Ağustos Salı günü başladı. Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisi alacakları zammı merakla bekliyor. Peki memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?

Memur maaşı zammı için bekleyiş devam ediyor. 2018-2019 yılı zam oranını merak eden memurlar, hükümetin atacağı adımları heyecanla takip ediyor. 2018 ve 2019 yılı zam oranlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta yapıldı. Birinci oturuma katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, önemli açıklamalarda bulundu. İlk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor. 2016 ile 2017'yi kapsayan 3. dönem toplu sözleşmeyle, kamu çalışanlarına geçen yıl için yüzde 6+5, bu sene için ise 3+4 zam yapılmıştı. Peki memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin beklentilerini karşılama çabası içerisinde olacaklarını ifade eden Sarıeroğlu, memur maaşı zammı 14 tekliflerini 14 Ağustaos’ta sunacaklarını bildirdi.

Memur-Sen, 2018 ve 2019 yılları için üç alternatifli teklifte bulundu.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

KESK'TEN EN DÜŞÜK 3 BİN 450 LİRA MAAŞ TALEBİ

Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.
KESK ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artışlar yerine, en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor.

 

Etiketler: Memur maaşı , Memur maaşı zammı , memur zammı
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri