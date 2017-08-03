Memur maaşı zammı için bekleyiş devam ediyor. 2018-2019 yılı zam oranını merak eden memurlar, hükümetin atacağı adımları heyecanla takip ediyor. 2018 ve 2019 yılı zam oranlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta yapıldı. Birinci oturuma katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, önemli açıklamalarda bulundu. İlk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor. 2016 ile 2017'yi kapsayan 3. dönem toplu sözleşmeyle, kamu çalışanlarına geçen yıl için yüzde 6+5, bu sene için ise 3+4 zam yapılmıştı. Peki memur maaşı zammı ne zaman belli olacak?



Kamu çalışanlarının ve emeklilerin beklentilerini karşılama çabası içerisinde olacaklarını ifade eden Sarıeroğlu, memur maaşı zammı 14 tekliflerini 14 Ağustaos’ta sunacaklarını bildirdi.

Memur-Sen, 2018 ve 2019 yılları için üç alternatifli teklifte bulundu.



İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.



Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.



KESK'TEN EN DÜŞÜK 3 BİN 450 LİRA MAAŞ TALEBİ



Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

KESK ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artışlar yerine, en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor.