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Memur grevleri uçuşları da etkileyecek

AA
09.10.2017 - 09:49 | Son Güncelleme:

Fransa çapında salı günü yapılacak grevlerin uçak seferlerinde iptallere neden olacak.

FRANSA Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, memur sendikalarının çağrısıyla yapılacak grevler nedeniyle havayolu şirketlerinden seferlerini salı günü yüzde 30 azaltmaları istendi.
Ortaya çıkacak iptallerin ülkenin en büyük havaalanlarını ilgilendirdiği belirtilen açıklamada, yolculara da şirketlerle bağlantı kurarak uçuşlarının durumu hakkında bilgi almaları tavsiyesinde bulunuldu.
Ülke çapında yapılacak grev ve eylemlere yaklaşık 5.4 milyon memurun önemli bir kısmının iştirak etmesi bekleniyor. Memur sendikaları grev çağrısında hükümetin iktidara geldiği günden beri işten çıkarmalar da dahil memur haklarında gerilemelere neden olduğunu bildirmişti.

Etiketler: FRANSA , GREV , Memur , havayolları
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