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    Memleketinde toprağa verildi

    AA
    29 Temmuz 2017 - 16:45Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 16:52

    Almanya’nın Hamburg kentinde kaybolduktan bir süre sonra, ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan boksör Tunahan Keser (22), memleketi İzmir’de toprağa verildi.

    TUNAHAN Keser’in cenazesi, uçakla Hamburg’tan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na getirildi. Konak’taki Murat Reis Camisi’nde kılınan cenaze namazı öncesi babası Cemil ve annesi Pınar Hediye Keser, taziyeleri kabul etti. Tunahan Keser’in cenazesi, kılınan namazın ardından Urla Zeytinalanı’nda toprağa verildi.

    Memleketinde toprağa verildi

    Cenazeye elinde Türk bayrağı ile katılan Tunahan’ın annesi Pınar Keser, oğlunun Almanya doğumlu olduğu halde Türk vatandaşı olduğunu, profesyonel boksör olarak yakın zamanda önemli bir boks maçına hazırlandığını ifade etti. Oğlunun neden öldürüldüğünü anlayamadığını ifade eden Keser, şöyle dedi:
    “Oğlumun katilleri bulunmadan ben oğlumu gömmüyorum. Ne zaman ki onun katilleri bulunacak, ben oğlumu gömeceğim. O zaman ağlayacağım, şimdi ağlamıyorum. Çünkü oğlumun katilleri dışarıda geziyorlar. İnşallah kanun onları bulur ve gerekli cezayı verir.”
    Hamburg’ta 23 Haziran’da kaybolan Tunahan Keser’in cesedi, 21 Temmuz’da ormanlık alanda bulundu. Tunahan’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

    ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’

    Etiketler: Tunahan Keser , Pınar Hediye Keser , ALMANYA
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