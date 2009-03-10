Memleketimin insanlarÄ± neredesiniz?

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

Neredesiniz Ä°stanbul da yaÅŸayan ElazÄ±ÄŸlÄ±, Trabzonlu, BursalÄ±, EreÄŸlili, Artvinli, Rizeliler.Daha doÄŸrusu Ä°stanbul da yaÅŸayan diÄŸer ÅŸehirlerimizin insanlarÄ±.Nerelerdesiniz.Åžehrinizin takÄ±mlarÄ± Ä°stanbulâ€™a gelmiÅŸ, varÄ±nÄ± yoÄŸunu ortaya koyarak sahalarda, salonlarda mÃ¼cadele ediyorlar, Ã¶nce ÅŸehirleri, sonra kulÃ¼pleri iÃ§in.ElazÄ±ÄŸ iÃ§in, Trabzon iÃ§in, Artvin iÃ§in. Mersi iÃ§in, Antalya iÃ§in, BandÄ±rma iÃ§in.Sen nerdesin.SorulduÄŸunda gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ kabartarak Ben Trabzonluyum demesini biliyorsun,Pazar gÃ¼nÃ¼ nerdeydin.Trabzon Belediye Spor Hentbol takÄ±mÄ±nÄ±n BeÅŸiktaÅŸ Hentbol takÄ±mÄ± ile Pazar gÃ¼nÃ¼ DikilitaÅŸâ€™ta maÃ§Ä± vardÄ±. Sana ayrÄ±lan bÃ¶lÃ¼m bomboÅŸ tu. Nerdesin!Dernekler kurup, akÅŸama kadar lokallerinde, sigara dumanÄ± altÄ±nda okey oynamakla Trabzonluluk olmaz. Her gÃ¼n takip edeceksin kardeÅŸim olaylarÄ±.Memleketimde neler oluyor, Ä°stanbulâ€™a takÄ±m geliyor mu, ?Nerede kalacaklar ne yiyip iÃ§ecekler. Bir ÅŸeylere ihtiyaÃ§larÄ± var mÄ±?TÃ¼m Trabzonlu derneklere haber salarak toplayacaksÄ±nÄ±z TrabzonlularÄ± geleceksiniz maÃ§a.CoÅŸturacaksÄ±nÄ±z ÅŸehrinizin takÄ±mÄ±nÄ±. BoÅŸ laf yapmayacaksÄ±n.Biliyorum ki ElazÄ±ÄŸlÄ±larÄ±n yÃ¼zlerce dernekleri var ve toplantÄ±lar, yemekler yapÄ±yorlar. Ama Bayan Voleybol maÃ§Ä±nda bir ElazÄ±ÄŸlÄ± gÃ¶remedik. BirkaÃ§ ElazÄ±ÄŸlÄ± olsaydÄ± da takÄ±mlarÄ± iÃ§in tezahÃ¼rat yapsaydÄ±, belki de FenerbahÃ§e maÃ§Ä± 3â€“0 bitmezdi. Nerdesiniz ElazÄ±ÄŸlÄ±lar.Ankara da kaÃ§ Kayserili var. Bence nÃ¼fusun yÃ¼zde 10â€™u. Ama TED Kolej Hentbol maÃ§Ä±na kaÃ§ Kayserili gitti merak ediyorum.Ä°stanbul da kaÃ§ Mersinli var. Biliyorum ki Ã§ok, peki DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Basketbol maÃ§Ä±nda nerdesiniz.Sizler ÅŸehirlerinizin takÄ±mlarÄ±nÄ± desteklemezseniz, kim destekleyecek.Acaba dernekler akÅŸamlara kadar oturup Ã§ay sigara iÃ§me yerimi.SayÄ±n dernek yÃ¶neticileri; ÅŸehrinden takÄ±mlar geliyor Ä°stanbulâ€™a, hele bÄ±rak lokalde okey oynamayÄ± da bir sor bakalÄ±m yolda gelirken yemek yemiÅŸler mi?Yoksa aÃ§ susuz bin kilometre yol mu gelmiÅŸler. Sor bakalÄ±m yolda hastalanan var mÄ±?ÂAllah aÅŸkÄ±na Hentbolu seven bir Trabzonlu doktor yok muydu koskoca Ä°stanbul da?Trabzonlu Hentbolcular sakatlandÄ±kÃ§a BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n doktoru koÅŸtu yardÄ±ma.HemÅŸerilik Ã¶lmek Ã¼zere galiba. Yoksa boÅŸuna mÄ± Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yoruz.

Mersindeki AntalyalÄ±lar, Basketbol maÃ§Ä±na bekleniyorsunuz.

Ä°stanbulâ€™da ki Ä°zmirliler FenerbahÃ§e-AliaÄŸa Pektim Basketbol maÃ§Ä±na bekleniyorsunuz.

Trabzonâ€™da ki Mersinliler Hentbol maÃ§Ä±nÄ±z var unutmayÄ±n.

Ankaraâ€™da ki Artvinliler Hentbol maÅŸÄ±nÄ±z var, sizleri Artvin iÃ§in tribÃ¼nlerde gÃ¶rmeliyiz.Â Â

Ä°zmirâ€™deki BursalÄ±lar KarÅŸÄ±yaka Spor Salonunda Voleybol maÃ§Ä±nÄ±z var, bekleniyorsunuz.Â

Benden bu kadar Ãœlkemin gÃ¼zel insanlarÄ±.

Åžehirlerimizin takÄ±mlarÄ±nÄ± desteklemek boynumuzun borcudur.

LÃ¼tfen onlara sahip Ã§Ä±kalÄ±m.