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    Memleket yolunda facia: 9 ölü

    Mehmet Selim YALÇIN/DHA
    13.01.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:

    İstanbul'dan Irak'ın Erbil kentine giden Irak plakalı yolcu otobüsü, Habur-Silopi arasındaki çevre yolunun 6'ncı kilometresinde dün sabah henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

    Kaza haberinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, biri hastanede olmak üzere 3'ü çocuk 9 kişi öldü, 2'si ağır 28 kişi de yaralandı.

    Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için itfaiye ve jandarma ekipleri büyük çaba harcadı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı.

    Kazada sağ kurtulanlara bölgeye giden askerler yardımcı oldu. Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüsteki yolcuların, Irak’taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye’ye, ardından da Türkiye’ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi. 

    Etiketler: Trafik kazası , ölümlü trafik kazası , gazetehaberleri
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