'Meme kanserinde erken teşhisle başarı şansı yüzde 99'

Birüni Üniversitesi Hastanesi'nde meme kanserine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Masa Tenisi Bayan Milli Takımı oyuncuları gösteri maçı yaptı.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emel Can, erken teşhisin önemine değinerek, düzenli tedaviyle başarı şansının yüzde 99'a ulaştığını söyledi.

Meme kanserinin, belirti vermeden başlayan bir hastalık olduğunu ifade eden Can, şöyle devam etti:



"Bu hastalıkta erken teşhis çok önemli. Yaptığımız bu tür çalışmalarla meme kanserinin farkındalığını artırarak taramalar yapıyoruz. Böylece erken teşhis yapabiliyoruz. Taramalarda hastalığı erken dönemde teşhis ettiğimiz zaman düzenli tedaviyle başarımız yüzde 99'a kadar ulaşıyor. Bu ay ücretsiz tarama testleriyle bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Masa Tenisi Bayan Milli Takımı oyuncuları da bizlere destek verdi. Bu konuda bütün kadınların bilinçli olmasını istiyoruz."



Masa Tenisi Milli sporcusu Kübra Tan da meme kanserine karşı yapılan çalışmalara gönülden destek verdiğini belirterek, "İnşallah bir öncülük yaparak bazı kadınların hayatını kurtarmış oluruz." dedi.





- Hastalığı yenenler

Meme kanseri tedavisi gören 47 yaşındaki Özden Göz, 4 yıl önce rahatsızlandığını dile getirerek, "Erken teşhis olduğu için kolay bir tedavi süreci geçirdim, çok şükür atlattım. Bu hastalıktan sonra hayat tarzımı değiştirdim, dünyaya farklı gözle bakmaya başladım. Kendime daha çok vakit ayırmaya başladım. Altı ay içinde bütün tedavim bitti, bir ayda normal hayatıma döndüm. Bu hastalığa yakalanan kadınlar morallerini hiç bozmasınlar. En önemlisi moral. Pozitif olsunlar ve bu hastalığın tedavisi olduğunu unutmasınlar." diye konuştu.



Fatma Bozkurt, 8 yıl önce meme kanseriyle tanıştığını ifade ederek, kendi kendine yaptığı muayenede bir anormallik olduğunu fark ettiğini söyledi. Tahlillerde meme kanseri olduğunun ortaya çıktığını anlatan 37 yaşındaki Bozkurt, "Sonra doktorumla görüştük ve tedavi sürecim başladı. Moralimi hiç bozmadım, umudumu yitirmedim. Bütün herkese bunun kalıcı bir hastalık olmadığını söylüyorum. Bu moralle beraber hepsini yenecekler. Tüm kadınların bu konuda düzenli kontroller yapması çok önemli." dedi.



Türkiye'de ortalama yılda 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Biruni Üniversitesi Hastanesi, Meme Kanserinde Farkındalık Ayı kapsamında ücretsiz kanser taramaları yapıyor.