Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>'Meme kanserinde erken teşhisle başarı şansı yüzde 99'

    'Meme kanserinde erken teşhisle başarı şansı yüzde 99'

    AA
    13.10.2017 - 16:21 | Son Güncelleme:

    Masa Tenisi Bayan Milli Takımı oyuncuları, Meme Kanserinde Farkındalık Ayı kapsamında daha önce bu hastalığı yenen kadınlarla bir araya geldi.

    Birüni Üniversitesi Hastanesi'nde meme kanserine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Masa Tenisi Bayan Milli Takımı oyuncuları gösteri maçı yaptı.
    Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emel Can, erken teşhisin önemine değinerek, düzenli tedaviyle başarı şansının yüzde 99'a ulaştığını söyledi.
    Meme kanserinin, belirti vermeden başlayan bir hastalık olduğunu ifade eden Can, şöyle devam etti:

    "Bu hastalıkta erken teşhis çok önemli. Yaptığımız bu tür çalışmalarla meme kanserinin farkındalığını artırarak taramalar yapıyoruz. Böylece erken teşhis yapabiliyoruz. Taramalarda hastalığı erken dönemde teşhis ettiğimiz zaman düzenli tedaviyle başarımız yüzde 99'a kadar ulaşıyor. Bu ay ücretsiz tarama testleriyle bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Masa Tenisi Bayan Milli Takımı oyuncuları da bizlere destek verdi. Bu konuda bütün kadınların bilinçli olmasını istiyoruz."

    Masa Tenisi Milli sporcusu Kübra Tan da meme kanserine karşı yapılan çalışmalara gönülden destek verdiğini belirterek, "İnşallah bir öncülük yaparak bazı kadınların hayatını kurtarmış oluruz." dedi.

    Meme kanserinde erken teşhisle başarı şansı yüzde 99

    - Hastalığı yenenler
    Meme kanseri tedavisi gören 47 yaşındaki Özden Göz, 4 yıl önce rahatsızlandığını dile getirerek, "Erken teşhis olduğu için kolay bir tedavi süreci geçirdim, çok şükür atlattım. Bu hastalıktan sonra hayat tarzımı değiştirdim, dünyaya farklı gözle bakmaya başladım. Kendime daha çok vakit ayırmaya başladım. Altı ay içinde bütün tedavim bitti, bir ayda normal hayatıma döndüm. Bu hastalığa yakalanan kadınlar morallerini hiç bozmasınlar. En önemlisi moral. Pozitif olsunlar ve bu hastalığın tedavisi olduğunu unutmasınlar." diye konuştu.

    Fatma Bozkurt, 8 yıl önce meme kanseriyle tanıştığını ifade ederek, kendi kendine yaptığı muayenede bir anormallik olduğunu fark ettiğini söyledi. Tahlillerde meme kanseri olduğunun ortaya çıktığını anlatan 37 yaşındaki Bozkurt, "Sonra doktorumla görüştük ve tedavi sürecim başladı. Moralimi hiç bozmadım, umudumu yitirmedim. Bütün herkese bunun kalıcı bir hastalık olmadığını söylüyorum. Bu moralle beraber hepsini yenecekler. Tüm kadınların bu konuda düzenli kontroller yapması çok önemli." dedi.

    Türkiye'de ortalama yılda 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Biruni Üniversitesi Hastanesi, Meme Kanserinde Farkındalık Ayı kapsamında ücretsiz kanser taramaları yapıyor.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri