Meme kanseri ilacı Türkiye'de üretilecek

BİR SARSINTI YAŞADIK

“Tamoksifen sitrat etken maddesini içeren meme kanseri ilacıyla ilgili bir sıkıntı yaşandı. İki tedarikçimiz vardı İngiltere ve Amerika’da. İngiltere’de üretim yapan firma ilacı üretim bandından kaldırdı. O nedenle bir sarsıntı yaşadık. Ama sorunu Amerika’dan çözdük. İlaçlar şu anda gemi ve uçaklarla geliyor. Açığımızı kapatıyoruz. Ama neden zorda kalalım. Üretim yapabilmeliyiz. Bu ilacı ocak ayı itibarıyla Türkiye’de üretmeye de başlayacağız. Yerli firmayı ruhsatlandırıyoruz. Kendi kabuğumuzu kıracağız.



KNOW-HOW DÖNEMİ

Donanıma gelince... Biz bugüne kadar dışa bağımlıydık artık ihtiyaçları ülkenin imkânları haline getirmek lazım. Üretilenlerin standartlarını yükseltmeli, ülkemizde üretip kendi tüketimimize açmalıyız. Kimyasal ilaçları üçte bir oranında üretiyoruz ancak bio-teknolojik ilaçlar dönemi geliyor, bunda da asla kopmadan işin başında bu yarışın içinde olmamız lazım. Ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için yeni çalışmalar yapıyoruz. Know-how’u (yapabilme bilgisi) buraya getirmeliyiz. Yurtdışında bir ortak bulup Türkiye’de üretim yapmak gibi, bu yolda görüşmeler var. Üretemediğimiz cihazları yerli ortaklarla burada ürettirmek istiyoruz. TOBB laboratuvarlarını inceledik. Yeni laboratuvarlar kurmak yerine mevcudu kullanacağız. TÜSEB dediğimiz enstitümüz var, görüşmeleri başlattılar, standartları birlikte takip etmek için üniversitelerin laboratuvarlarına da bakacağız.



DENEYİMİMİZİ SATACAĞIZ

İddialı projelerin başında şehir hastaneleri geliyor. Bunu başarılı biçimde hayata geçireceğiz. İddiası ne? 5 yıldızlı otel gibi olacak ve hizmet kalitesi en yüksek kalitede olacak. Türkiye şehir hastaneleri deneyimini de fikir olarak satacak. Müteahhitlik ve yönetim hizmetleri açısından bakıldığında bu da büyük potansiyel oluşturacak.





YAŞLILARIN TEDAVİSİ

Meclis açılınca Sağlık Turizmi Yasası’nı geçireceğiz. Sağlık turizminden 25 milyar doları hedefliyoruz. Bizim sağlık hizmetlerimiz kaliteli ve Batı’ya göre ucuz. Bu hizmet satın alınacak. Pakistan ile protokol imzaladık, karaciğer nakli ihtiyacı olan hastalar, daha önce Hindistan’a gidiyordu şimdi bize gelecek. İlgi duyan başka ülkeler de var, görüşmeleri sürüyor. Dünyadaki nüfus yaşlanıyor, yaşlandıkça hastalıkların tipi de değişiyor. Yaşlıların tedavisi, fizik tedavi öne çıkacak. Bu açıdan kaplıcalar büyük ufuk açacak. Bizim coğrafyamız bunun için önemli bir coğrafya. Yurtdışındaki yaşlıların buraya gelip otellerde hem kaldığını hem de tedavilerini gördüklerini düşünün. Mesela Norveçli bir yaşlı gelip 6 ayını burada geçirebilir. Otellerimiz de sistemin içinde olacak. Turizm şirketleri de devreye girecek bu konuda, gelip hizmetlerini pazarlayacaklar. Türkiye için yeni bir alan açılmış olacak.



Uyuşturucuyla mücadele konusunda da önemli çalışmalarımız var. Çünkü uyuşturucu maddeler açısından gençliğimiz bir saldırı altındadır. Bakanlıklar arası bir kurulumuz var, bu konuda çalışılıyor, önlemler alınıyor, sivil toplum da harekete geçiriliyor. Ülkenin bu konuda bütün güçlerini harekete geçirmesi lazım, çünkü bu bir saldırı.”



4'TE 1'İ NEDEN MEMNUN DEĞİL

Sağlıkta dinamik dönüşüme devam. Hasta memnuniyetini arttırmak lazım. Memnuniyet yüzde 75 ise 4 kişiden biri memnun değil demektir ki ben işe bu tarafından bakarım. Neden 4’üncüyü memnun edemedim? Buna baktığımızda bize ait bir şey varsa düzeltmek lazım. Sağlık hizmetini alan kadar sağlık hizmetini verenin de memnuniyeti olmazsa, orada bir sıkıntı varsa bu oranı yükseltemezsiniz.



ESKİ DAĞINIKLIK TOPARLANDI

SAĞLIK Bakanı Demircan, son Olağanüstü Hal (OHAL) kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) sağlık sisteminde yapılan değişikliği, “Orkestra tek ama karşısında 3 şef vardı, şimdi tek şefe geçiliyor” diye tanımladı. Demircan’ın değişiklikle ilgili değerlendirmesi şöyle:



“Hizmetlerin verilmesi üç çatı altında toplanmıştı. Halk Sağlığı Kurumu, Kamu Hastaneleri Kurumu ve Sağlık Müdürlükleri. Sağlığın daha verimli olması için yapılmıştı. Birbirinden bağımsız bürokratik adacıklar oluştu sonrasında. Yani orkestra tekti ama karşısına üç tane şef koymuş olduk. Bu o gün için gerekliydi. Artık bunu merkezde toplamak ve tek şefe geçmek gerekiyordu. Millet son Anayasa değişikliğiyle yürütmede tek başlılığı kabul etti, biz de kurumlarda bunu yapıyoruz. Bu hizmeti çok başlılıktan kurtaracak, kurumlararası koordinasyonsuzluğu kaldıracak. İlde her kurum sağlık müdürlüğüne bağlanacak, böylece idarenin bütünlüğü sağlanacak, hizmetin kalitesi ve verimliliği artacak. Eski dönem dağınıklığı toparlandı.”



HER YIL 17 BİN KADINA MEME KANSERİ TEŞHİSİ

DÜNYADA kanser olan her 4 kadından biri meme kanseri. Türkiye’de her yıl 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, “Vatandaşın ilaca ulaşamamasındaki tek engel ilacın eczanelere gelmemesi. Bulunmayan ilaç sorununun kalıcı çözümünü için ilaç fiyatlandırma politikasında iyileştirme yapılması şart. Zira bu yöntem ilaç harcamalarını değil, ilaç kullanımını kısıtlıyor. Gereksiz ilaç harcamalarından tasarruf olur ama kullanılması gereken ilaçtan tasarruf olmaz” dedi.