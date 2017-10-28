Meme kanseri için 800 milyon $

EKİM ayı Meme Kanseri farkındalık ayı olarak kabul ediliyor ve dünyanın farklı ülkelerinde kadınların bilinçlenmesini sağlayan etkinlikler düzenleniyor. Geçen hafta dünyanın 50’den fazla ülkesinde 1992 yılından bu yana meme kanseriyle mücadele kampanyası yürüten güzellik ve kişisel bakım alanında dünyanın en büyük doğrudan satış markası Avon’un davetiyle Güney Afrika’da düzenlenen “Ithemba” Zulu dilinde “Umut” anlamına gelen yürüyüşüne Avon Türkiye ekibiyle birlikte katıldık. Meme kanserinde erkek tanı hayat kurtarıyor, yapılması gereken de özellikle 40 yaş üzerindeki kadınların rutin kontrollerini ihmal etmemelerini sağlamak. Bu bilinci uyandırmak için uzun yıllardır sivil toplum örgütleriyle çalışan Avon da, bu yılki en büyük yürüyüşünü Güney Afrika’da gerçekleştirdi.

PEMBE YÜRÜYÜŞ

Güney Afrika’nın 4.5 milyonluk nüfusuyla en kalabalık şehri Johannesburg’ta 35 bin kadın-erkek 8 km’lik parkurda yürüdü. Suç oranının yüksek, ırkçılığın fazla, gelir eşitsizliklerinin en çok yaşandığı Johannesburg’ta meme kanseri için siyahlar-beyazlar çocuklarıyla birlikte yürüdüler. Avon Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Hande Orhan, “Avon meme kanseriyle mücedele için bugüne kadar 800 milyon dolarlık fon topladı. Bu fonla 20 milyonun üzerinde kadının meme kanseri taramaları yapıldı. Bu proje kapsamında Türkiye’de de 2.5 milyon dolarlık fon yaratıldı ve 15 bin kadının meme taramaları gerçekleştirildi. Şüpheli görünen 1200 kişiye ek teşhis olanakları tanındı. Hastanelere de mamografi cihazı bağışlayan Avon, Türkiye’de düzenlediği seminer ve toplantılarla 10 milyon kadına da erken tanı eğitimi verirken ayrıca Avon’un Sağlığa Yolculuk Tır’ı da 32 ile giderek kadınlara erken tanı konusunda eğitim verdi” dedi.

101 STK İLE ÇALIŞIYOR

Avon dünyada meme kanseri kampanyası yürütmek için 101 sivil toplum örgütüyle çalışıyor. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Grup Başkan Yardımcısı ve Güney Afrika Genel Müdürü Mahafle Mareletse, “Meme kanserinin erkeklerde de görülebilen bir kanser türü olduğuna da etkinlik de dikkat çekildi. Araştırmalar özellikle siyah kadınların ve Amerikalı kadınların daha genç yaşta meme kanserine yakalandığını gösteriyor” dedi.