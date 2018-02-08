Membiç’te skandal görüntüler! Birlikte nöbet tutuyorlar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Afrin’le birlikte Membiç’in de terörden arındırılacağı yönünde verdiği kararlılık mesajları sonrası harekete geçti.

Amerikalılar, işgal altında tuttukları Membiç ile Fırat Kalkanı’nın birleştiği yerde hem devriye geziyor hem de PKK’lılarla birlikte sınır nöbeti tutuyor. Membiç’in batısında yer alan ve Mehmetçik ile ÖSO’nun Fırat Kalkanı bölgesine sıfır noktada bulunan Seyyade, Aseliyye, Muhsine, El Farat, Um Meadise, Şeyh Yahya ve Cübbel Arus köylerinde sürekli devriye gezen ABD askerleri, Dandaniye ve Seyyade köylerinde ise PKK’lı teröristlerle birlikte 24 saat nöbete başladı.

TSK ve ÖSO birliklerine bir buçuk kilometre mesafede nöbet tutan ABD askerlerinin skandal görüntüleri ortaya çıktı.







