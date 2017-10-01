Meltem Cumbul'un tavrına Semih Kaplanoğlu'ndan tepki

24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde büyük bir şok yaşandı. Meltem Cumbul ödül alan yönetmeni sahnede protesto etti.

Adana Film Festivali dün akşam yapılan ödül töreniyle son buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Ayşe Arman'la beraber sunuculuk yapan Meltem Cumbul’un şoke eden hareketi damgasını vurdu.

Gecede siyah beyaz çektiği Buğday filmiyle Film- Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Semih Kaplanoğlu sahneye çıktığı sırada herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Sahnede kendisine elini uzatan Kaplanoğlu'na karşılık vermeyen Meltem Cumbul elini geri çekip sırtını döndü. Gecenin sunuculuğunu yapan Cumbul'un bu protestosu salondakilerin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken oyuncu Caner Cindoruk da ayağa kalkıp duruma tepki gösterdi.

Bu tepkinin ardından Semih Kaplanoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Adana ff’de sahnede maruz kaldığım kabalığın ardından bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere ve dostlara teşekkürler...