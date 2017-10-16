Meltem Cumbul ile Eric Morris Sistemi

Meltem Cumbul ile oyunculuk dersleri devam ediyor. Eric Morris Sistemi’nin resmi eğitmeni Meltem Cumbul, oyuncu ve oyuncu adaylarına yönelik, enstrüman ve işçiliği kapsayan bir atölye gerçekleştirecek.



Atölyelere ilgiden memnun olan Meltem Cumbul; "Eric Morris Metodu’nda amacım hep metotsuzluğa doğru gitmektir. Metod’u öğretmeye çalışırken bütün öğrenilenlerin bir gün unutulup sanki hep biliyormuşçasına kök salabilme ihtimalini de anlatmaya çalışıyorum. Eric’in de dediği gibi ‘Hakikat yalnızca hakikatin bulunduğu yerden yaratılabilir ve gerçek en üstün sanattır’ " dedi.

2 gün sürecek olan atölye çalışmasında Meltem Cumbul katılımcılarla birebir çalışacak. Atölyenin katılım kontejanı 14 kişi ile sınırlı olup başvurular Boğaziçi Sanat Merkezi'nden yapılacak.