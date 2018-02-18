Meltdown ve Spectre tehlikesi devam ediyor!

Daha önce araştırmacılar tarafından Meltdown ve Spectre krizinden etkilenmemek için yükleyeceğiniz yamalara dikkat etmenizde fayda olduğuna ilişkin bilgiler yayınlanmıştı. Zira bu yamalardan kimilerinin sahte olabileceği ve bununla hassas içeriklerin güvenliğinin tehlikeye girebileceğine dikkat çekiliyordu. NVIDIA ve Princeton Üniversitesi güvenlik uzmanlarının yeni kaleme aldığı MeltdownPrime ve SpectrePrime isimli araştırma raporlarına göre ise, son döneme damgasını vuran bu krizde yeni açıkları ortaya çıkardıkları belirtiliyor. MeltdownPrime ve SpectrePrime olarak adlandırılan bu tekniklere göre, çok çekirdekli sistemlerin kopyalanması ve önbellek verilerine erişilebilmesi için CPU çekirdekleri kullanılıyor.

Raporda iyi haber de var. Yeni gelecek modern işlemcilerde bu kusurlar yer almayacak. Öte yandan Intel ve diğer işlemci üreticilerinin çıkardığı resmi yazılım yamalalarının, yeni keşfedilen tekniklere karşı da koruma sağlaması.

Öte yandan Intel'in bu konuya karşı başlattığı çalışma da umut verici. Güvenlik açıklarını bulacak kişiler için bir ödül kampanyası başlatan Intel, araştırmacılara 250 bin Dolar ila 100 bin Dolar arası ödül veriyor. Intel programına isteyen herkes tarafından katılım sağlanabiliyor.



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