Meltdown ve Spectre tehlikesi CES 2018'i gölgede bıraktı!

Meltdown ve Spectre CPU güvenlik açıkları, normalde tüketici elektronikleri kutlaması gibi olan CES etkinliklerinin üzerine bir gölge gibi vurdu. Özellikle de Intel ve AMD, etkinlikte yeni ve hızlı işlemciler ortaya çıkarsalar da bu işlemcilerin de hâlâ Spectre güvenlik açıklarına sahip olmaları insanları düşündürdü. İki firma da donanımlarını güvene almak için neler yapacakları konusunda şeyler söylediler, ama Spectre gerçeğini söyledikleri hiçbir şey değiştirmiyordu. Özellikle teknoloji firmalarının, yaşamımızın her alanına girecek akıllı ev cihazları çıkarmaya başladığı bir dönemde, bu güvenlik açıkları oldukça rahatsız edici görünüyor.

Intel, ilk eleştirilerin odağı olmuştu çünkü başlarda güvenlik açıklarının sadece Intel çipleri vurduğu zannediliyordu. Ama daha sonradan bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Meltdown açığı özellikle Intel donanımını hedefliyordu, ama Spectre, tüm modern CPU'lar için olan bir sorun ve öyle olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Yine de, tüm bunlar Intel CEO'su Brian Krzanich'in CES'teki açılış konuşmasına engel olmadı, tabii kocaman bütçeli, Monte Carlo otelindeki dev bir müzik alanında gerçekleştirilen şovdan vazgeçmek de doğru olmazdı...

Sanal enstrumanlar ve bir virtüöz dansçı çocuk ile gerçekleştirilen açılış gösterisinin ardından Krzanich, hemen krize cevap verme moduna girerek şunları söyledi: "Endüstri-çapında birçok işlemci mimarisinde bulunan bu sorunla ilgili firmalar arasındaki işbirliği çok iyi gidiyor." Krzanich, rakiplerin sıra dışı işbirliğini vurgulamasının ardından, sözlerine şöyle devam etti, "Güvenlik, Intel ve bizim endüstri için birincil derecede önemlidir. Bu yüzden her zaman kararlarımızdaki birincil odak noktası müşterilerimizin verilerini güvende tutmak olmuştur."

Güvenlik açığı nelere sebep olabilir?



Güvenlik açıklarındaki en büyük endişeler, bir hacker'in Netflix izleme listenizi keşfetmesi değil. Çok daha ileriye gidip, akıllı ev platformunuza girerek konumunuzu izleme, ev kameralarınızla ailenizi gözetleme, ve evinizdeki mikrofonları dinleme ihtimalleri var. Bağlı bebek monitörlerinin ne kadar güvensiz olduğunu görmüştük, hacker'lar bunları kırarak gizlice çocukları izleyip, hatta onlarla iletişim kurabiliyordu.

İnternete bağlı akıllı cihazlar hayatımızın, evimizin her alanına girdikçe teknolojik cihazlardaki güvenlikler de bir o kadar daha önemli olacak. Umuyoruz ki teknoloji firmaları bu olanlardan ders çıkararak daha sonraki cihazlarında ve donanımlarında bu derece kritik güvenlik açıkları vermezler.













