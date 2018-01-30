Meltdown ve Spectre sonrası Intel işlemcilere koruma kalkanı

Intel, ocak ayı boyunca Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları ile savaşmakla meşguldü. Firmanın bu konudaki gelecek adımlarından biri de Meltdown ve Spectre karşısında tamamen dayanıklı işlemciler çıkarmak olacak ve bu işlemciler 2018'in ilerleyen zamanlarında gelecek.

Bu bilgi Intel'in CEO'su Brian Krzanich'in kendisinden geliyor. Krzanich, Meltdown ve Spectre için yamalar üzerinde halen çalıştıklarını ama yazılım güncellemelerinin, gelecek düşünüldüğünde yeterli olmayacağı için güvenlik açıklarının en temelden tamamen yok edileceği işlemciler çıkaracaklarını söylüyor.

Intel yığınla eleştiriyle, toplu davalarla ve bilgi ambargosunu yanlış uygulaması konusundaki suçlamalarla uğraşıyor. Ve firmanın çıkardığı yamaların bazı işlemcilerde stabilite ve performans sorunları oluşturması da itibarına pek iyi etki etmedi.

Tüm bunlara rağmen Intel'in 2017 dördüncü çeyrek için finansal tablosu önceki seneye göre %8 artış ile rekor kar göstermişti.



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