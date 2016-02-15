Melodi’nin Makyajı: Diş Sağlığı Hakkında Her Şey

Shakira’nın bembeyaz dişleriyle reklam yüzü olduğu macunu ben de bir süredir deniyorum.

Ürünün içinde aynı yüzümüze uyguladığımız peelingler gibi minik partiküller bulunuyor ve diş beyazlatmayı vaadediyor. Macunun verdiği ferahlık hissi ve beyazlık çok güzel.

Detaylı bilgi için Youtube videomu ekliyorum. İzleyip yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın!





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Daha detaylı bilgi için http://agizbakimuzmani.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.



Bembeyaz gülüşlü günler herkese!

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/melodinin-makyaji-dis-sagligi-hakkinda-her-sey-40054653

'İLANDIR'