Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Melodi’nin Makyajı: Diş Sağlığı Hakkında Her Şey

Melodi’nin Makyajı: Diş Sağlığı Hakkında Her Şey

15.02.2016 - 09:41 | Son Güncelleme:

Herkese yeniden merhaba. Youtube kanalımdaki Diş sağlığı videomda bahsettiğim İpana 3D White perfection’ı merak edenler için bir de burda detaylı olarak yazmak istedim.

Shakira’nın bembeyaz dişleriyle reklam yüzü olduğu macunu ben de bir süredir deniyorum.

Ürünün içinde aynı yüzümüze uyguladığımız peelingler gibi minik partiküller bulunuyor ve diş beyazlatmayı vaadediyor. Macunun verdiği ferahlık hissi ve beyazlık çok güzel.

Melodi’nin Makyajı: Diş Sağlığı Hakkında Her Şey

Detaylı bilgi için Youtube videomu ekliyorum. İzleyip yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın!

 



Ürünü satın almak için buraya tıklayınız. 

Daha detaylı bilgi için http://agizbakimuzmani.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.
 

Bembeyaz gülüşlü günler herkese!

 

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/melodinin-makyaji-dis-sagligi-hakkinda-her-sey-40054653

 

'İLANDIR'

 

 

Etiketler: diş sağlığı , diş sağlığı hakkında her şey , bembeyaz dişler
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.