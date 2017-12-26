Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşında?

Melisa Aslı Pamuk, 14.04.1992 tarihinde Hollanda'nın Harleem kentinde dünyaya gelmiştir. 2011 yılında Miss Turkey'de birinci olan Pamuk, tacı takmanın mutluluğunu yaşamıştır. 2011 yılında Türkiye'yi Brezilya'da temsil etme hakkını elde eden güzel isim, 2009 yılında da Best Model of Turkey adlı yarışmada Umut/Gelecek Vaat Eden Model ünvanını elde etmiştir.
İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur.
1,76 cm boyunda olan Melisa Aslı Pamuk, modelliğe 14 yaşında başlamıştır.
Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış.Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.
|Hollanda 2004
|Dat zit wel snor
|Hayal
|Başrol oyuncusu,[kaynak belirtilmeli] Sinema filmi
|Türkiye 2012
|G.D.O. KaraKedi
|Elmas
|Yardımcı Oyuncu, Sinema filmi
|Türkiye 2012-2013
|Yer Gök Aşk
|Sevda
|Başrol Oyuncusu, Kanal: FOX TV , Televizyon dizisi
|Türkiye 2014
|Kurt Seyit ve Şura
|Ayşe
|Başrol Oyuncusu, Kanal: Star TV , Televizyon dizisi
|Türkiye 2014
|Her Sevda Bir Veda
|Azade
|Başrol Oyuncusu, Kanal: Show TV , Televizyon dizisi
|Türkiye 2014-2015
|Ulan İstanbul
|Zeynep
|Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi , Kanal D
|Türkiye 2015-2017
|Kara Sevda
|Asu Kozcuoğlu
|Televizyon dizisi , Star TV
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