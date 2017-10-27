Melike Hatun kimdir? Melike Hatun camisi nerede?

Melike Hatun kimdir sorusu, 27 Ekim Cuma günü açılışı yapılan caminin ardından araştırma konusu oldu. Melike Hatun adının nereden geldiğini merak eden vatandaşlar ise detaylı bilgileri almak için internet üzerindne araştırmalarına başladı. Peki, Melike Hatun kimdir ve kaç yaşındadır?

MELİKE HATUN KİMDİR?

Melike Hatun, halk arasında ‘Sultan Hatun’ olarak bilinir. En eski tahrir defteri kayıtlarına göre Melike Hatun 14. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi de aslen Ankaralı olan Melike Hatun’un kabri taşçılar sokakta şahsına ait vakıf bahçesinde bulunmaktadır. Varlıklı bir aileden gelen ve bir tasavvuf ehli olan Melike Hatun, Ankara’da birçok eser yaptırmıştır.

MELİKE HATUN CAMİSİ NEREDE?

Ankara Ulus Erbakan Meydanı'nda yer alan Melike Hatun Camisi 27 Ekim tarihinde ibadete açıldı.

Ankara’da Erbakan Meydanında, Osmanlı mimarisiyle inşa edilen ve aynı anda 7 bin kişinin ibadet edebildiği Melike Hatun Camii, 3 bin 600 metrekare alanı kapsıyor. Caminin altında, bin kişilik kongre salonu, fuaye alanı ve otopark yer alıyor.

Caminin kubbe çapı 27 metreyi, yüksekliği ise 43 metreyi buluyor. Öte yandan, her biri 72 metre olan 4 minarenin kaplamasında Marmara taşı kullanıldı. Ana kubbe üzerinde bulunan 8 metre 20 santimetre yüksekliğinde bakır alem bulunan camide, 16 mermer kitabe yer alıyor.

Kapıların ahşap ve çivisiz kündekari sanatının kullanıldığı camide, giriş kapılarının üzerinde altın varak, sedef, bağ ve fildişi işleme kitabeler yer alıyor.