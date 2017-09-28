Melih Selçuk: Komedi oynamayı çok seviyorum

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ‘Cenaze İşleri’ filminin başrolünde yer alan oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı ‘Mehmet’ karakteri ile popülerliği yakaladığını belirten oyuncu, ‘Adını Feriha Koydum’un yeri benim için çok ayrıdır fakat komedi oynamayı çok seviyorum. Bu film benim için dönüm noktasıdır.’ dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte kahve içip uzun süre sohbet eden Melih Selçuk, yeni sezonda bir dizide yer almak istediğini de ifade etti.