Melih Gökçek'ten ODTÜ resti

TRT Radyo Haber'de Osman Altınışık'ın 'Herkes Konuşuyor' programına konuk olan Başkan Gökçek, Ankara'ya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gökçek, 7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali'nin özellikle yaz aylarını başkentte geçirenler için önemli olduğu belirtti. Festivalin son günü kendilerini ziyaret eden Diriliş Ertuğrul'la ilgili konuşan Gökçek, “Diriliş Ertuğrul ekibi bizi ziyarete geldi. Vatandaşlarıma iki tane daha müjde vereyim… Ekip iki tane daha film çekmeye başlıyor. Bunlardan bir tanesi Hacı Bayram-ı Veli hazretleri ile ilgili bir film. Ben bu filmin Ankara'da çekilmesi için kendilerine öneride bulundum" ifadelerini kullandı.

'YA YAPACAĞIZ YA YAPACAĞIZ'

1071 Malazgirt Bulvarı'nda olduğu gibi ODTÜ'nün yanından geçecek olan ikinci bulvara da karşı olan Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odalarını eleştiren Başkan Melih Gökçek, "Ne yapsak karşılar. Yani karşı olmamaları mümkün değil. OTDÜ yanından geçen 1071 Malazgirt Bulvarı'na karşı çıkanlar da bunlar, Atatürk Orman Çiftliği içinden geçen Ankara Bulvarı'na karşı çıkanlar da bunlar. Bu iki bulvardan şimdi her gün yüz binlerce araç geçiyor. Bu iki bulvar açılmasaydı şu anda Ankara'nın trafiği felç durumdaydı. Şimdi yeni yapılacak olan Bilkent Şehir Hastanesi dolayısıyla Eskişehir Yolu civarında trafiğin sıkışacağını görüyoruz. Bunun çözümlerini arıyoruz. Çünkü buraya tedavi için çok insan gelecek ve 2018 yılında da burasının açılacağı için yeni yollar açmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Bir kere 4 tarafı yol olacak. Fakat bunun bir takım bağlantıları olması lazım. Nedir bu bağlantılar? Konya Yolu'na bir alternatif yapılacak ve aynı zamanda hemen hastanenin yanından geçecek bulvarı, İncek'e bağlayacak bir yola ihtiyacı var. Bunun için en uygun yer ODTÜ'nün yan kısmından geçmektir. Biz bunu ODTÜ'ye teklif ettik. ODTÜ her zaman, her şeye karşı çıktığı için buna da karşı çıktı. Şimdi, bu yollara Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası da sol karakterlerine uygun karşı çıkma eylemlerini ortaya koyuyorlar. Boşuna heves etmesinler. Nasıl 1071 Malazgirt Bulvarı bitirildiyse, buralar da bitirilecek. Bizim başka çaremiz yok. Biz buralara konut, ticaret merkezi yapmayacağız. Halkın ihtiyacı olan yolu yapacağız. Bu yolları da ya yapacağız, ya yapacağız. Ve halkın hizmetine açacağız" dedi.

MALAZGİRT'TEN GEÇMEYİN

Mimarlar Odası'nın karşı çıktığı bulvarları kullanmaması gerektiğini ifade eden Başkan Gökçek, “1071 Malazgirt Bulvarı'na en çok karşı çıkan kendileriydi ama şimdi en çok kullanan kendileri oldu. Her şeyden önce Mimarlar Odası'nın bu yoldan geçmemesi lazım. Karşı çıktın, git dolaş hadi etraftan… ODTÜ'lüler hani karşıydınız? Bu odalar acayip yobazlar ve acayip bağnazlar… Takıntıları var. Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası bugün karşı çıktıkları Ankara Bulvarı ve 1071 Malazgirt Bulvarı'nı nasıl kullanıyorlarsa, gelecekte de şimdi karsı çıktıkları bulvar ve yolları öylece kullanacaklar" şeklinde konuştu.

SİYASET YAPACAKSAN MEMURLUĞU BIRAK

Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmeden maaş alan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ı da eleştiren Başkan Gökçek, “Kendisinin işe gitmediğini söyleyen herkese dava açtı. Herkes delillerini koydu, davayı kaybetti. Bizim meclis üyemiz var aynı zamanda benim Meclis Başkanvekilim Ali İhsan Ölmez… Çankaya Belediye Başkanı'na, “Sayın başkan bu Candan hangi odada oturuyor, hangi masada oturuyor" diye soruyor. Masası yok kadının… İşi gücü bunun siyaset yapmak. Siyaset yapacaksan bırak memurluğu. Onu da bırakmıyor" dedi.

ANKAPARK 2018'DE

Yapımı devam projelere de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark'ın Nisan 2018'de açılacağını belirtti. Başkan Gökçek ayrıca başkente yapılması planlanan İnanç Müzesi ve çalışmaların sürdüğü Kuzey Ankara'daki kongre ve kültür merkezi sayesinde kente bir milyon ziyaretçinin geleceğini ifade etti.

