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    Hürriyet >Dünya>Melih Gökçek'in tweeti ABD'li sözcüye soruldu

    Melih Gökçek'in tweeti ABD'li sözcüye soruldu

    DHA
    14.09.2017 - 10:55 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 11:31

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'a, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Irma Kasırgası ile ilgili tweeti soruldu. Sözcü "Ben inançlı bir kadınım ve umarım o dualar yalnızca sağır kulaklara düşer" diye yanıt verdi. Gökçek Twitter hesabında "Harvey ve Irma kasırgalarının ABD'ye maliyeti 290 milyar $. Duaya devam "mevlam bizle uğraşanların başına öyle dert ver ki bizi unutsunlar" mesajını paylaşmıştı.

    Nauert, başkent Washington’da Yabancı Basın Merkezi’nde düzenlediği ve ABD’de yaşayan yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladığı basın toplantısında bir gazetecinin Melih Gökçek’in, twitter mesajlarını aktarması üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Gazetecinin sorusunu bitirmeden araya giren sözcü ‘Ben inançlı bir kadınım ve umarım o dualar yalnızca sağır kulaklara düşer. Çünkü, herhangi bir ulusun trajedi yaşaması için dua edilmesini hayal bile edemiyorum, gerçekten’ diyerek tepki gösterdi.

    Melih Gökçek "Harvey ve İrma kasırgalarının ABD'ye maliyeti 290 milyar dolar. Duaya devam "mevlam bizle uğraşanların başına öyle dert verki bizi unutsunlar" demişti.

    Etiketler: gökçek , abd , tweet , kasırga
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