Melih Gökçek'in tweeti ABD'li sözcüye soruldu

Nauert, başkent Washington’da Yabancı Basın Merkezi’nde düzenlediği ve ABD’de yaşayan yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladığı basın toplantısında bir gazetecinin Melih Gökçek’in, twitter mesajlarını aktarması üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Gazetecinin sorusunu bitirmeden araya giren sözcü ‘Ben inançlı bir kadınım ve umarım o dualar yalnızca sağır kulaklara düşer. Çünkü, herhangi bir ulusun trajedi yaşaması için dua edilmesini hayal bile edemiyorum, gerçekten’ diyerek tepki gösterdi.

Melih Gökçek "Harvey ve İrma kasırgalarının ABD'ye maliyeti 290 milyar dolar. Duaya devam "mevlam bizle uğraşanların başına öyle dert verki bizi unutsunlar" demişti.