Melih Gökçek'in istifa açıklamasının ardından CHP'li belediyeden dikkat çeken paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in dün Twitter hesabından cumartesi günü istifa edeceğini duyurduğu tweetinin ardından CHP’li Çankaya Belediyesi’nden de dikkat çeken bir tweet geldi.



Gökçek’in, “İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim” paylaşımının ardından 8 dakika sonra, Çankaya Belediyesi’nin kurumsal Twitter hesabından da havai fişek fotoğrafıyla “Sevgili Çankayalılar, kutlamalarda havai fişek kullanmak kuşlara zarar vermekte, sokak hayvanlarını korkutmaktadır. Lütfen tercih etmeyin” şeklinde bir tweet atıldı. Çankaya Belediyesi, kısa sürede çok sayıda beğeni ve retweet alan tweet’i daha sonra sildi.









'BANDO LAZIMSA YOLLAYALIM'

Diğer yandan İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin Twitter hesabından da Çankaya Belediyesi’ne bando fotoğrafıyla, “Bando lazımsa yollayalım, hem de Cumhuriyet Bandosu” şeklinde bir tweet’le yanıt verildiği görüldü.