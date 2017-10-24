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    Melih Gökçek'in istifa açıklamasının ardından CHP'li belediyeden dikkat çeken paylaşım

    Murat YILMAZ/ANKARA
    24.10.2017 - 12:08 | Son Güncelleme:

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in dün Twitter’dan istifa tarihini duyurduğu tweetinin ardından CHP’li Çankaya Belediyesi de kurumsal Twitter hesabından ‘havai fişekli kutlama tercih etmeyin’ yönünde bir tweet attı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve retweet alan tweet daha sonra hesaptan silindi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in dün Twitter hesabından cumartesi günü istifa edeceğini duyurduğu tweetinin ardından CHP’li Çankaya Belediyesi’nden de dikkat çeken bir tweet geldi.

    Gökçek’in, “İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim” paylaşımının ardından 8 dakika sonra, Çankaya Belediyesi’nin kurumsal Twitter hesabından da havai fişek fotoğrafıyla “Sevgili Çankayalılar, kutlamalarda havai fişek kullanmak kuşlara zarar vermekte, sokak hayvanlarını korkutmaktadır. Lütfen tercih etmeyin” şeklinde bir tweet atıldı. Çankaya Belediyesi, kısa sürede çok sayıda beğeni ve retweet alan tweet’i daha sonra sildi. 

    Melih Gökçekin istifa açıklamasının ardından CHPli belediyeden dikkat çeken paylaşım


    'BANDO LAZIMSA YOLLAYALIM'

    Diğer yandan İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin Twitter hesabından da Çankaya Belediyesi’ne bando fotoğrafıyla, “Bando lazımsa yollayalım, hem de Cumhuriyet Bandosu” şeklinde bir tweet’le yanıt verildiği görüldü.

     Melih Gökçekin istifa açıklamasının ardından CHPli belediyeden dikkat çeken paylaşım

    Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi
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