Melih Gökçek'e sürpriz destek

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP ve MHP grup başkan vekilleri geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’i makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Ramazan Şimşek, ziyareti doğrulayarak Gökçek'e, "24 yıldır Ankara’nın belediye başkanısınız. Başarılı ya da başarısızsanız bunu halk değerlendirmeli. Aday olup olmayacağınız partinizin iç meselesi ancak seçimle gelenin seçimle gitmesi kanaatindeyiz. Partimizin görüşü de bu şekildedir" dediğini anlattı.

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya ise, “Seçimle gelen seçimle gitmeli. Bir yanlışı varsa, yolsuzluğu ya da FETÖ’cülüğü varsa yargıya hesap vermeli. Yöntemin doğru olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Bu sözler karşısında Gökçek’in yorum yapmadığı, ziyaretten memnuniyet duyduğunu söylemekle yetindiği öğrenildi.

Grup başkanlarının ziyaretinde Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez ve Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Yıldız da yer aldı.

ÇOĞUNLUK AK PARTİ'DE

Büyükşehir Belediye Meclisinde 100 Ak Partili, 23 CHP'li, 15 MHP'li, 1 BBP'li, 3 de bağımsız üye bulunuyor.