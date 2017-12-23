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    Melih Gökçek'e bir darbe daha... Üst geçitler sökülüyor

    Hürriyet Haber
    23.12.2017 - 09:51 | Son Güncelleme:

    Mustafa Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na gelmesinin ardından Melih Gökçek'in Ankara'daki bazı izleri silinmeye devam ediyor. Kızılay'da Meşrutiyet Caddesi'ni kesen sokakları birleştiren üst geçitler gece sökülmeye başladı.

    Çankaya'da Meşrutiyet Caddesi üzerine eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edilen yaya üst geçitleri sökülmeye başlandı. Üst geçitler hem bakımsızlık hem de yarattığı görüntü nedeniyle eleştiriliyordu.

    Dün akşam saat 22:00'den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karanfil Sokak hizasındaki üst geçidi sökmeye başladı.

    Geçen mayıs ayında da Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi'nin kesişim noktasında yer alan dört ayaklı bir üst geçit kaldırılmıştı.

     

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    Etiketler: Mustafa Tuna
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