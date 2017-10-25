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    Gökçek AK Partililer ile vedalaştı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu mesajı gönderdi

    Murat YILMAZ/ANKARA
    25.10.2017 - 17:45 | Son Güncelleme:

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifa edeceği bilgisini vermesinin ardından veda turlarına başladı. Gökçek, belediye binasında belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi. Gökçek burada, AK Parti ve Cumhurbaşkanı ile ters düşmeyeceğini vurguladı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifasından önce Belediye Meclisi’ndeki AK Partili Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı. Gökçek AK Partililer ile vedalaştı... Cumhurbaşkanı Erdoğana bu mesajı gönderdi

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la pazartesi yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından 28 Ekim Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki AK Parti’li Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı.

    "CUMHURBAŞKANI İLE TERS DÜŞMEM"

    Duygusal anların yaşandığı toplantıda Gökçek’in Ankapark ve İnanç Müzesi gibi büyük projeler için destek vermeye hazır olduğunu söylediği öğrenildi. Gökçek, toplantıda “Ben gerekirse bu projeler için gönüllü olarak gelirim her türlü desteği veririm. Yeter ki bu projeler tamamlansın” dedi.

    "BU DAVA BÜTÜN İSLAMIN DAVASIDIR"

    AK Parti ve Cumhurbaşkanı ile ters düşmeyeceğini bir kez daha vurgulayan Gökçek ayrıca “Bu dava bütün İslamın davasıdır ben bu davada kendi nefsimi öne çıkartmam. Bu dava için elimden gelen her türlü katkıyı da yapacağım” dediği belirtildi. Toplantı sonunda Gökçek ve belediye meclis üyeleri toplu fotoğraf çektirirken Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Bekir Ünüvar da fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

    Gökçek AK Partililer ile vedalaştı... Cumhurbaşkanı Erdoğana bu mesajı gönderdi

    Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in Başkanlık girişinden binaya giriş yaptığı görüntülere yansıdı. Gökçek'in veda turları istifasını açıklayacağı cumartesi gününe kadar devam edecek.

    Gökçek AK Partililer ile vedalaştı... Cumhurbaşkanı Erdoğana bu mesajı gönderdi

    Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi
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