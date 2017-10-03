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    Melih Gökçek sessizliğini bozdu

    ANKARA
    03.10.2017 - 20:55 | Son Güncelleme:

    İstifası istendi iddialarının ardından sessizliğini koruyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez” sözlerinin ardından ilk kez Milat Gazetesi’ne konuştu.

    Melih Gökçek gazeteye yaptığı açıklamada, “Şer odaklarının fitne çabalarına asla pirim vermeyeceğiz. Öyle bir hava meydana getiriyorlar ki her söylediğinizi bir yerlere çekerek algı operasyonu yapıyorlar. Şunu söylemek isterim ki Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir. Çünkü Sayın Erdoğan sadece Türkiye’nin değil ümmetin lideridir. Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar” dedi.

    'ŞU AN BÖYLE BİR ŞEY YOK AMA OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ'
    Bugün AK Parti grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'in istifasının istendiği yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu” demişti.

    Erdoğandan flaş Melih Gökçek açıklamasıErdoğan'dan flaş Melih Gökçek açıklaması

     

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Melih Gökçek , gazetehaberleri
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