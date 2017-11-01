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    Melih Gökçek kararı 2015'te verildi

    Deniz GÜREL
    01.11.2017 - 13:54 | Son Güncelleme:

    AK Partili belediye başkanlarının istifaları çok konuşuldu, konuşulmaya da devam ediyor. Aralarında birisi neredeyse diğerlerinin istifalarının hepsinden daha çok ses getirdi.

    Bu isim geçtiğimiz cumartesi istifa eden Melih Gökçek'ten başkası değil.Melih Gökçek kararı 2015te verildi


    6 Kasım'da Gökçek'in yerine gelecek isim belli olacak ama halen 'Başarısız veya yorgun değilim

    Recep Tayyip Erdoğan’ın talebini yerine getiriyorum' diyen Gökçek'in istifasının ardındaki soru işaretleri yanıtlanmış değil.

    Hayli şaşırtıcı bu sürecin başlangıcını AK Partili bir isim söyle anlattı:

    ERDOĞAN'DAN DEĞİŞİM İÇİN HAZIR OLUN TALİMATI

    'Bu süreç kamuoyu gibi Melih Gökçek ve çevresi için de beklenmiyordu. Ancak bu kararın geçmişi 2015 yılı başlarına dayanıyor. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan partimizin ilgili organlarına 2019'a Melih Gökçek'le girilmeyeceğini söylemişti. 2017 Mayıs'ında AK Parti'ye dönüş yaptığında isim vermese de yük olan belediye başkanlarıyla yolu ayıracağını söyledi. Temmuz başında ise Melih Gökçek'le ilgili istifa sürecinin başladığını Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı'ya bildirdi. 'Değişim için hazırlıklarınızı yapın' talimatını verdi. Kamuoyunun Ekim ayında haberinin olduğu ve 28 Ekim'de istifayla son bulan Gökçek'in istifa süreci böyle başladı.

    YENİDEN GÖREV ALACAK MI?

    AK Partili bu önemli isim 23.5 yıllık Melih Gökçek yönetiminin son bulma sürecini böyle anlattı. Gökçek'in istifa etmesini isteyen AK Parti'deki kesim partide görev almaması için görüş bildirse de son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
    Son bir not. Aralarında Antalya, Gaziantep gibi büyükşehirlerin de bulunduğu yeni bir istifa furyası da kulislere sızdı.

    Bu başkanlar için de karar Gökçek süreci hatırlanacak olursa geçmişe dayanıyor yorumu rahatlıkla yapılabilir.

    İşte Erdoğan’ın Ankara kriterleriİşte Erdoğan’ın Ankara kriterleri

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