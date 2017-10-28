Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Melih Gökçek istifa etti... Bundan sonra ne olacak?

    Melih Gökçek istifa etti... Bundan sonra ne olacak?

    AA
    28.10.2017 - 20:55 | Son Güncelleme:

    Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 gün içinde toplanarak yeni belediye başkanını belirlemesini isteyecek.

    Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Melih Gökçek'in istifasının ardından, yeni belediye başkanı seçilinceye kadar, bu görevi, Meclis 1'inci Başkanvekili Ali İhsan Ölmez'in yürüteceği bildirildi.

    Yeni büyükşehir belediye başkanının Ankara Valisi Topaca'nın çağrısının ardından 10 gün içinde Ölmez başkanlığında toplanan Mecliste, üyeler arasından ve gizli oyla seçileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yeni başkanın belirlenmesinde ilk 2 oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı seçilecek. Oyların eşitliği durumunda ise kura çekilecek. Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresiyle sınırlı olacak."

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 140 üyesi bulunuyor.

    Etiketler: istifa
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri