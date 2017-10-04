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Melezleri çok sevdik! Türkiye’de 9 ayda talep tam 4 kat arttı

Emre ÖZPEYNİRCİ
04.10.2017 - 16:03 | Son Güncelleme:

Benzinli ve elektrikli motoru olan hibrit yani melez araçların satışları 9 ayda patladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Türkiye’de hibrit satışları tam 4 kat artarak 2 bin 746 adede ulaştı. Aslan payını ise Toyota’nın Sakarya’da ürettiği C-HR modeli aldı.

TÜRKİYE’de hibrit yani hem benzinli hem elektrikli motora sahip melez otomobillerin sayısı hızla artarken, tüketicilerin bu araçlara yönelik bilinci de her geçen gün yükseliyor. Melezleri çok sevdik Türkiye’de 9 ayda talep tam 4 kat arttı
Geçtiğimiz yıla kadar Türkiye’de sadece Toyota’nın bir kaç hibrit modeli satılırken, bu yıl hem Toyota 5 modelle hibrit atağına kalktı hem de Kia ve Hyundai Türkiye’de hibrit modellerini satışa sundu. Son olarak lüks sınıfta ilk kez Lexus, 7 hibrit modelini birden aynı anda Türkiye’de satışa sundu. Model sayısının 13’e yükselmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda dizelin tahtına aday olan hibrit araçları almayı düşünenlerin sayısı da hızla artıyor. Avrupa’da ‘hibrit alırım’ diyenlerin oranı yüzde 50’nin üzerindeyken Türkiye’de ise bu oran 1 yılda yüzde 2’den yüzde 15’e çıktı.

Melezleri çok sevdik Türkiye’de 9 ayda talep tam 4 kat arttı

ÖTV İNDİRİLMİŞTİ

Bu da 2017 yılının 9 ayında Türkiye’de hibrit satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4’e katlanmasını sağladı. Benzinli ve elektrikli motoru olan hibrit yani melez araçlarda Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) indirilmesi ve bu çevreci teknolojinin daha fazla tüketici tarafından tanınması satışları adeta patlattı.

Melezleri çok sevdik Türkiye’de 9 ayda talep tam 4 kat arttı

Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 551 adet olan satışlar, 2017’de 2 bin 746 adede yükseldi. 2016 yılı genelinde de 1.038 adet hibrit satılmıştı. Hibrit satışlarında ilk sırayı yaklaşık 2 bin 500 adetle Toyota’nın Sakarya fabrikasında üretilen C-HR modeli alırken, Hyundai’nin Ionic modeli 69, Kia’nın Niro modeli ise 9 ayda 64 adet sattı.

Melezleri çok sevdik Türkiye’de 9 ayda talep tam 4 kat arttı

 

 

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Etiketler: emre özpeynirci , gazetehaberleri , hibrit satışlar
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