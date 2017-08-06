Melez rüzgarı

TÜRKİYE’de hibrit yani hem benzinli hem elektrikli motora sahip melez otomobillerin sayısı hızla artarken, tüketicilerin bu araçlara yönelik bilinci de her geçen gün yükseliyor. Geçtiğimiz yıla kadar Türkiye’de sadece Toyota’nın bir kaç hibrit modeli satılırken, bu yıl hem Toyota 5 modelle hibrit atağına kalktı hem de Kia ve Hyundai Türkiye’de hibrit modellerini satışa sundu. Son olarak lüks sınıfta ilk kez Lexus, 7 hibrit modelini birden aynı anda Türkiye’de satışa sundu. Model sayısının 13’e yükselmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda dizelin tahtına aday olan hibrit araçları almayı düşünenlerin sayısı da hızla artıyor.

Avrupa’da ‘hibrit alırım’ diyenlerin oranı yüzde 50’nin üzerindeyken Türkiye’de ise bu oran 1 yılda yüzde 2’den yüzde 15’e çıktı. Bu da yılın ilk 7 ayında hibrit satışını 2 bin adedin üzerine taşıdı.

AVRUPA’YI YAKALARIZ

Lexus’un ÖTV avantajlı yeni hibrit modeli CT’nin Çeşme’de düzenlenen lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’nin Avrupa’daki hibrit oranlarını en geç 2-3 yıl içinde yakalayacağını söyledi. Türk tüketicilerinin yeniliklere çok açık olduğunu ifade eden Bozkurt, “Türk tüketicilerin tanımında ‘Early Adaptors’ (Erken adapte olanlar) yeniliklere çok hızlı adapte olur tanımı var. Cep telefonu ilk çıktığında kullanımı çok çabuk yaygınlaştı. Bugün hibritte olduğu gibi. Yapılan araştırmalarda hibrit almayı düşünenlerin oranı hızla yükseldiği görülüyor. Artık ‘hibrit nedir’ diye sormuyorlar. ‘Fiyatı uygun olursa düşünürüz’ diyorlar” dedi. Hibrit modellerinin çevresel etkileri, sürüş konforu ve performans özellikleriyle avantajlar sağladığını da sözlerine ekleyen Bozkurt şöyle konuştu:

ELEKTRİK MARJİNAL

“Elektrikli araçların çok yoğun olarak konuşulmaya başlandığı bir dönemdeyiz. Hibrit otomobillerini de aslında birer elektrikli araç olarak nitelendirebiliriz. Yapılan araştırmalar gelecek on yılda elektrikli otomobillerin payı toplam otomobil sayısına oranla marjinal düzeyde kalacağını gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda hibrit modeller giderek daha önemli hale geliyor. Gelişen hibrit teknolojisi sayesinde markamız hem egzozdan çıkan zararlı gazları düşürerek çevreci özellikleriyle ön plana çıkıyor hem de keyifli bir sürüş sağlıyor. Lexus markası Türkiye’de 7 farklı hibrit modeliyle rakiplerinden çok daha ileride olduğunu ispatlıyor. Son model atağıyla birlikte Türkiye’de tüm modellerinde hibrit versiyonunu sunan tek marka olma özelliğine sahip olduk. Bu da markamızın farkını ortaya koyuyor. Marka olarak hibrit teknolojisini kısa ve orta vadede çözüm olarak görüyoruz. Hükümetin vergi teşviki düzenlemesiyle birlikte hibrit araçların sayısının trafikte artacağını düşünüyoruz.”

5 YIL SONRA HEDEF YILDA 1000 ADET

GEÇEN yıl Maslak’ta açılan ilk showroom ile Lexus’un Türkiye pazarına adım attığını kaydeden Bozkurt, bu süre içinde toplam 128 adetlik satış yaptıklarını belirtti. Lexus’un 7 modelle hibrit atağına kalktığını ve bunun satışları hızla artıracağını kaydeden Bozkurt şöyle konuştu: “2017 yılında en az 150 adetlik satış hedefliyoruz. Bizim ilk 5 seneki hedefimiz markanın tanıtımı ile ilgili çalışmalara ağırlık vermekti. Birinci amacımız satış yapmaktan ziyade marka ve ürünleri tanıtmak. Bu tüm dünyada da böyle. Bizim 5 yıl sonraki hedefimiz ise yılda 1000 adet Lexus satmak. Şu anda İstanbul ve Ankara’daki satış noktalarında hizmet veriyoruz. 5 yıl içinde İzmir, Antalya, Bursa ve Adana’ya açılmayı planlıyoruz. Lüks sınıfının yüzde 60’ı İstanbul’da satıldığı için biz ilk Maslak’tan yola çıktık. Bizim diğer lüks markalarla aramızdaki en büyük avantajımız Türkiye genelinde çok yaygın bir servis ağına sahip olmamız. Van’a da gitseniz servisimiz var, Edirne’ye de gitseniz servisimiz var. Antalya’da da Trabzon’da da yani her yerde Toyota’nın içinde Lexus’un bir servis ağı var. Bu satın alma kararında çok büyük bir artı oluyor.”

60 BİN TL AVANTAJLI

AVRUPA’da hibrit pazarında 17 markanın 77 modelinin rekabet ettiğini söyleyen Ali Haydar Bozkurt, Lexus’un 7 modelle pazarda yer aldığını kaydetti. CT modeliyle birlikte Lexus’un Avrupa’daki ürün gamındaki 7 hibrit modelinin tamamının Türkiye’de satışa sunulduğunu ifade eden Bozkurt şunları söyledi: “Türkiye pazarında satışına başlanan yeni model CT’nin 59 bin 466 TL’ye varan ÖTV teşvikinden faydalanacak olması nedeniyle çok fazla ilgi göreceğine inanıyoruz. 1.8 litrelik benzinli motora sahip CT 200h, vergi teşviğiyle birlikte 1.6 litre hacimli motor oranlarıyla vergilendiriliyor. CT 200h, 158 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Lexus’un hibrit teşviğinden yararlanan diğer modelleri NX300h 24 bin Euro, sedan modelleri GS 300h 28 bin ve IS 300h modeli de 25 bin Euro’ya varan avantajlar ile satın alınabiliyor.”

2018’DE SÜPER HİBRİT

Lexus, önümüzdeki yıl ise süper coupe hibrit modeli LC 500h’i Türk kullanıcısıyla buluşturulacak. Tüm hibrit Lexus modellerinin kullandığı Lexus Hybrid Drive teknolojisi, güçlü bir benzinli motoru, elektrikli motorun tasarrufuyla birleştiriyor. Bu sayede kesintisiz bir sürüş sunarken, sürücünün hiçbir şeyden ödün vermesine gerek kalmıyor.

GERİ ALIM GARANTİSİ

Lexus, Türkiye’de ‘Geri Alım Garantisi’ programı uygularken, bir yaşındaki araç için % 80, iki yaşındaki araç için % 70, üç yaşındaki araç için de % 60 fiyat garantisi veriyor.