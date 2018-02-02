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    Melek yatırımcıların tercihi erkekler

    Ahmet CAN - acan@hurriyet.com.tr
    02.02.2018 - 21:04 | Son Güncelleme:

    Kadınların iş dünyasındaki rollerinin artması her fırsatta vurgulansa da konu teknoloji girişimleri olunca kadınlar yine erkeklerin gerisinde kalıyor. Araştırmalara göre hem kurulan startuplar hem de yapılan yatırımlar konusunda kadınların oranı erkeklerin çok altında. Melek yatırımcılar erkeklerin kurucu olduğu girişimlere 2016’da 60 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirirken, kadın girişimcilerin kurduğu start-up’lara yapılan yatırım ise 1.5 milyar dolar. civarında.

    Melek yatırımcıların tercihi erkeklerGİRİŞİMCİLİKTE kadınların rolü çok önemli. Geleneksel iş yapış modellerini hızla değiştirebiliyorlar ve yenilikçi yaklaşımlarla şirketleri hızla büyütebiliyorlar. Fırsat eşitliği açısından da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların girişimcilik ekosisteminde üstlenecekleri roller desteklenmeye çalışılıyor. Ancak teknoloji startupları arasında kadın girişimcilerin şansı beklentilerin altında kalıyor. Dünyanın en büyük startup veri tabanlarından biri olan Crunchbase’in yaptığı araştırmaya göre 2017 sonu itibariyle şu anda dünya çapında 43 binden fazla startup var. Bu startupların sadece 6 bin 800’ü kadın kurucu ve kurucu ortaklarından oluşuyor. Başka bir deyişle dünyadaki startupların yalnızca yüzde 16’sına kadın eli değmiş durumda. Bu konudaki düşündürücü veri ise kadın girişimcilerin startup ekosisteminden aldıkları paydaki büyüme oranı. Söz konusu veriye göre 2012’ye göre kadın girişimcilerin oranı sadece yüzde 8 artmış durumda.

    ERKEKLERE YATIRIM DAHA FAZLA
    Peki kadın girişimcilerin startup ekosisteminde azınlıkta kalmasının sebebi ne? Yapılan araştırmalara göre bunun en büyük sebeplerinden biri yatırımlar. PitchBook’un verilerine göre melek yatırımcılar 2016 yılında 60 milyar dolarlık yatırımı erkeklerin kurucusu olduğu girişimlere gerçekleştirdi. Kadın girişimcilerin kurduğu startuplara yapılan yatırım ise 1.5 milyar dolar civarında. Başka bir deyişle kadınlar yatırımları yalnızca yüzde 4’ünü alıyor. Yatırım alan startupların sayısına baktığımızda ise benzer bir tablo çıkıyor. Paylaşılan verilere göre 2016 yılında erkeklerin kurduğu yaklaşık 5 bin 900 startupa yatırım yapıldı. Kadın girişimcilerin kurduğu startuplara yapılan yatırım sayısı ise 360 civarında. Yani erkek girişimcilerin kurduğu startuplara, kadınlara kıyasla 16 kat daha fazla yatırım yapılmış.

    YÜZDE 8’İ BÜYÜK YATIRIM ALDI
    Yapılan araştırmaya göre kadın girişimcilerin kurduğu startupların yalnızca yüzde 41’i yatırım alabildi. Yatırım alan girişimlerin yüzde 19’u tohum aşamasındayken yatırım turunu tamamladı. Yüzde 14’ü ise erken aşamada yatırımlarını tamamladı. Geç aşama olarak ifade edilen büyük meblağlı yatırımların yapıldığı turlarda ise kadınların yatırım alma oranı yalnızca yüzde 8 civarında. Bu veri de yatırımcıların işler büyüdüğünde kadın girişimcilere eşlik etmediklerini gösteriyor.

    KURUCULARININ KADIN OLDUĞU EXIT YAPAN STARTUPLAR
    Sandra Lerner
    - Dünyanın en büyük bilişim şirketi Cisco’nun kurucu ortağı,
    1990’da halka açıldı.

    Sheila Lirio Marcelo
    - Kişisel bakım platformu Care.com’un kurucusu,
    2014’te halka açıldı.

    Gail Goodman
    - Online pazarlama platformu Constant Contact CEO’su,
    2007’de halka açıldı.

    Xochi Birch
    - Sosyal medya platformu Bebo’nun kurucu ortağı,
    AOL 850 milyon dolara satın aldı.

    Diane Greene
    - Bulut altyapısı sağlayan VMWare’in kurucusu
    EMC 600 milyon dolara satın aldı.

    Kass Lazerow
    - Sosyal medya pazarlaması platformu sunan Buddy Media’nın kurucu ortağı,
    Salesforce 689 milyon dolara satın aldı.

    Heidi Messer
    - Pazarlama servisi sunan LinkShare’in kurucusu,
    Rakuten 425 milyon dolara satın aldı.

    Victoria Ransom
    - SaaS şirketi Wildfire’ın kurucu ortağı,
    Google 250 milyon dolara satın aldı.

    Rashmi Sinha
    - Sunum paylaşma platformu SlideShare’in kurucu ortağı,
    LinkedIn 119 milyon dolara satın aldı.

    Wendy Tan White
    - Web sitesi yapma platformu Moonfruit kurucu ortağı,
    Yell Group 18 milyon pounda satın aldı.

    Etiketler: melek yatırımcı , Startup , kadın girişimci
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