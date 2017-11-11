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    Melek Sofrası yapalım

    Bülent SARIOĞLU / ANKARA
    11.11.2017 - 23:15 | Son Güncelleme:

    ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ağustosta Ayvalık Adalar Tabiat Parkı’nda parseller halinde çıkan ve büyük kayba neden olan yangının ardından ilk ağaçlandırmanın en geç gelecek ay törenle yapılacağını açıkladı.

    Eroğlu, Türkiye’nin en güzel gün batımlarından birisinin izlendiği Şeytan Sofrası bölgesinin adının ise değiştirilmesini önerdi. Meclis Çevre Komisyonu üyelerine bilgi veren Eroğlu, şunları söyledi: “Bizzat orada fidanı elimle dikeceğim. Yanan ormanların 1 santimetrekaresini başka maksatla vermedik, vermiyoruz. Allah aşkına, 1 santimetrekare yanan alanı başka maksatla verdiğimizi iddia eden varsa, hodri meydan, buyurun. Yalnız Şeytan Sofrası’nı değiştirelim, ‘Melek Sofrası’ filan yapalım. Yani orası çok güzel bir mekan, onu özellikle vurgulamak istiyorum.” İktidar ve muhalefet milletvekilleri, Bakan’ın yeni isim önerisi karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

    Etiketler: Ayvalık , Veysel Eroğlu , gazetehaberleri
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