 Melek akını

TÜRKİYE ekonomisi 2017’yi büyümeyle geçirdi. Bu durum şirketlerin birleşme ve satın almalarına da yansıdı. Deloitte Türkiye’nin ‘2017 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu’na göre makroekonomik ve politik risklere rağmen 2017’de 298 adet işlem gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise 2016’da yaşanan 7.3 milyar dolarlık dip seviyeye göre yaklaşık yüzde 41’lik artış göstererek 10.3 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2016 öncesi döneme göre düşük kalsa da, toparlanmaya işaret etti. En büyük işlem ise Hollandalı Vittol’un 1.4 milyar dolarlık OMV Petrol Ofisi alımı olurken İspanyol BBVA’nın Garanti Bankası’nın yüzde 10’una ödediği 917 milyon dolarlık işlem ikinci sırada yer aldı. Üçüncülük ise Akfen’in Avusturalyalı IFM Investors’a 869 milyon dolara sattığı Mersin Liman İşletmeciliği’ne gitti.

YABANCIDA DÜŞÜŞ

2017 yılında birleşme ve satın almalar pazarının görünümünü az sayıdaki büyük ölçekli yabancı yatırımcı işlemi ile giderek artan sayıdaki girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri belirledi. Yabancı yatırımcıların işlem hacmi tarihsel dip seviyelerden birinin görüldüğü 2016’ya göre yüzde 45 artarak 5.5 milyar dolar olurken, işlem sayıları ise gerilemeye devam etti ve 2017 son on yıldaki en düşük ikinci yabancı işlem sayısının görüldüğü yıl olarak tarihe geçti. Öte yandan, Türk yatırımcılar toplam işlem adedinin yüzde 77’sini gerçekleştirirken, işlem hacimlerini yabancı yatırımcılara benzer şekilde 2016’ya göre yüzde 37 arttırdı. Girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemlerinin sayısı ise yüzde 65 yükseldi. İşlem büyüklüğü 50 milyon doların altında olan işlemler toplam işlemlerin yüzde 84’üne denk gelirken, işlem hacminin ise sadece yüzde 15’ini oluşturdu.

STARTUP’LAR GÖZDE

Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Hizmetleri Lideri Başak Vardar birleşme ve satın alma aktivitesini etkileyen makroekonomik ve politik risklere rağmen, pazarda bir toparlanma olduğunu belirterek “İşlem hacminde hızlı bir yükseliş zaten beklemiyorduk. Yine de birkaç büyük ölçekli yabancı yatırımcı işlemi, işlem hacmini 10 milyar doların üzerine taşıdı. İşlem sayısı ise, küçük ölçekli startup yatırımlarının sayısındaki artışa bağlı olarak ciddi bir rakama ulaştı. Hem finansal hem yabancı yatırımcılar eski iştahlı günlerinden uzak olmakla birlikte, Türkiye’nin uzun vadeli potansiyeline olan güvenlerini kaybetmediklerini de her şeye rağmen gösterdiler” dedi. Vardar Türkiye’nin güçlü temellerinin yatırımcıların gelecek dönemdeki yatırım kararlarını destekleyeceğini vurgulayarak 2018 yılında birleşme ve satın alma pazarındaki toparlanmanın hızlanacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. Türk şirketlerinin cazip yatırım fırsatları sunmaya devam edeceğini kaydeden Vardar, “Ayrıca özel sermaye fonlarının yeni fon toplama hazırlıkları ve girişim sermayesi şirketlerinin faaliyetleri göz önüne alınarak, finansal yatırımcı ortamının da hayli aktif olmasını bekliyoruz” dedi.

AVRUPALI YENİDEN ZİRVEDE

YABANCILAR 2017’de 70 adet işlem ile işlem hacmine yüzde 53 katkı gösterdi. Yerli yatırımcılar 228 adet işleme imza atarak işlem hacminin yüzde 47’sini oluşturdu. Yabancı yatırımcı işlemleri 5.5 milyar dolar oldu 2016’da bu rakam 3.5 milyar dolar idi. Türk yatırımcıların işlem adedi ve işlem hacmi sırasıyla yüzde 49 ve yüzde 37 arttı. 2017 yılında 36 adet işlem ile en aktif yabancı yatırımcı grubu Avrupalılar oldu. Son birkaç yılda görülen ivmenin aksine Asya Pasifik bölgesinden gelen yatırımcı sayısı ise daha azdı. Ayrıca Körfez bölgesinden gelen yatırımlar da sınırlı seviyede kaldı.

ENERJİ VE TEKNOLOJİ BİRİNCİ

TEKNOLOJİ 59 işlem ile internet ve mobil hizmetler 46 işlemle en çok birleşme ve satın alma yaşanan sektörler haline geldi ve bu iki sektör 2017’de toplam yıllık işlem adedinin yüzde 35’in sahne oldu. Enerji, üretim, e-ticaret, sağlık ve finansal hizmetler sektörleri yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etti. Enerji sektörü 2.9 milyar dolar ile toplam işlem hacmine bir kez daha en fazla katkıda bulunan sektör oldu. İşlem hacmi olarak, altyapı, finansal hizmetler ile yılın son haftalarındaki AVM işlemleri ile hareketlenen gayrimenkul sektörü enerji sektörünü takip etti.

STARTUP’LARA HÜCUM

2017’de finansal yatırımcı işlem sayısı 146 adet işlem ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak toplam işlem adedinin yüzde 49’unu oluşturdu. Finansal yatırımcı hacmi 2016’ya göre yüzde 63 artarak 2.6 milyar dolar oldu. Girişim sermayesi şirketleri ve melek yatırımcılar işlem sayılarını 2016 yılına göre yüzde 65 arttırarak 112 işlemle bu yıl da finansal yatırımcı işlemlerini domine etmeye devam etti. Bu segment toplam finansal yatırımcı işlem hacminin yüzde 4’ünü oluşturdu. Mersin Limanı’nın IFM Investors tarafından 869 milyon dolara alınması işlemi yılın en büyük finansal yatırımcı işlemi ve aynı zamanda yılın en büyük üçüncü işlemiydi.