Melania Trump'a benzemek için servet harcadı!

Kanser hastalığını yendikten sonra romantik ilişki amacıyla buluştuğu erkek tarafından kendisine 'yaşına göre fazla gösterdiği' söylenen genç kadın, ABD'nin First Lady'si Melanie Trump'a benzemek için bıçak altına yattı. Sierra, kendisine 37.000 sterline mal olan ameliyatın ardından yeni yüzüyle kendisini 'yeniden doğmuş gibi' hissettiğini söyledi.

"SÖYLEDİKLERİ BARDAĞI TAŞIRDI"

Sputnik'in akrardığına göre Burnunun büyüklüğü, saçları ve teninin rengi nedeniyle 7 yaşından beri alay konusu olduğunu söyleyen iki çocuk annesi Sierra, göğüs kanseri nedeniyle gördüğü tedavinin ardından buluştuğu kişiden böyle bir yorum işitmesiyle bu kararı aldığını söyledi: "Bu yıl, bir adamla çıkıyordum, benden ehliyetimi istedi verdim, sonra bana 41 yaşına göre çok daha yaşlı göründüğümü söyledi, işte bu bardağı taşıran son damla oldu."

Sierra'nın First Lady'ye benzemek için geçirdiği ameliyat; göğüs büyütme, karın inceltme, yağ aldırma, göz çekikleştirme ve Brezilya tipi kalça kaldırma gibi bir dizi operasyonu içeriyor. Ancak Sierra gerçirdiği ameliyatın yanı sıra değişimini saça kaynak yaptırma, mavi kontak lensler, bronz ten, gözenek küçültmek için cilt bakımı, yara izlerini aldırma, manikür ve bir idman hocasıyla perçinlemiş.

'FIRST LADY DE BENİM YAŞADIKLARIMI YAŞADI'

Dönüşümünde Melania Trump'tan esinlendiğini belirten Sierra'nın seçiminin nedeni ise, kendi yaşadıklarına benzer zorluklar yaşadığını düşündüğü Trump'ın 'güçlü, kuvvetli ve şık bir kadın' görünümü arzetmesi: "Bence First Lady ile birbirimize çok benziyoruz, her şey ona karşıydı ama o yine de sapasağlam durdu. Güçlü kadın. İşte ben de insanların bana baktığında bunu görmesini istiyorum."