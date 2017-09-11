Mektupta herkese hakaretler etmiş

KENDİSİ de ekonomist olan Weidel’ın, Frankfurt'taki ekonomi çevrelerinden bir kişiye gönderdiği e postasında federal hükümeti kukla olarak niteliyor. Hükümeti, İkinci Dünya Savaşı’ndan zaferle çıkan ülkelerin kuklası olarak gören Weidel, kabinede yer alanlara da ‘domuz’ diye hakaret ediyor.

E postada Weidel, Almanya'da yaşayan göçmenlere de ırkçı hakaretlerde bulunuyor. E postasında Arap, Sinti ve Romanları hedef alan Weidel, bu halkları kültürden uzak olarak niteliyor. Mektubu 2013 yılında yazdığı ortaya çıkan Weidel, konuyla ilgili yorum yapmazken avukatı aracılığıyla mektubun kendisinin olmadığını açıkladı.

MEKTUBU ALAN YEMİN ETTİ

Mektubu ortaya çıkaran Welt am Sonntag ise mektubun orijinal olduğunu iddia ederken, Weidel'ın e postayı gönderdiği kişinin mektubun orijinal olduğuna ilişkin yeminli yazılı ifadesinin bulunduğunu da belirtti.

ÖZOĞUZ’A HAKARETE SORUŞTURMA

Öte yandan Federal Hükümetin Göç ve Uyum'dan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz'u çöpe benzetip onu Anadolu'da imha edeceğini söyleyen AfD'li Alexander Gauland hakkında savcılık soruşturma başlattı. Savcılık, Gauland hakkında halk arasında kin ve nefret yaymaktan soruşturma açtı.